Antun Golubović navodi da se dogodilo sve ono na što se upozoravalo: "Najveći alarm za uzbunu se dogodio kada je virus ušao u farmu u naselju Gradište. To je bio znak za uzbunu da će se to dogoditi na velikim sustavima gdje imamo 10.000, 15.000 svinja i više. Konačno je ministar preuzeo odgovornost i vođenje zapovjedne odgovornosti, ali je to sada kasno, to je trebao napraviti od prvog dana kada je došao. Izjavljuje se da se svinje ilegalno uvoze iz Srbije i BiH, a svinje su tamo skuplje nego kod nas. U Iloku vidimo puno novosadskih tablica jer ljudi dolaze po svinjsko meso. S takvim izjavama se baca i ljaga na policiju."