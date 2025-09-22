Posljedice na svinjogojstvo
Golubović upozorava: "Ovo je najgori slučaj širenja svinjske kuge i to je tek početak"
Na istoku Hrvatske, u Slavoniji, pojavila se epidemija afričke svinjske kuge o kojoj je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio Antun Golubović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
Antun Golubović navodi da se dogodilo sve ono na što se upozoravalo: "Najveći alarm za uzbunu se dogodio kada je virus ušao u farmu u naselju Gradište. To je bio znak za uzbunu da će se to dogoditi na velikim sustavima gdje imamo 10.000, 15.000 svinja i više. Konačno je ministar preuzeo odgovornost i vođenje zapovjedne odgovornosti, ali je to sada kasno, to je trebao napraviti od prvog dana kada je došao. Izjavljuje se da se svinje ilegalno uvoze iz Srbije i BiH, a svinje su tamo skuplje nego kod nas. U Iloku vidimo puno novosadskih tablica jer ljudi dolaze po svinjsko meso. S takvim izjavama se baca i ljaga na policiju."
Zamolio je ministra Davora Božinovića da pokrene izvide odakle potiču informacije o ilegalnom uvozu svinja.
"Ako se ilegalno uvoze svinje, onda se mogu uvoziti jedino iz Mađarske jer je tamo otvorena granica. Mnoge svinje iz Hrvatske idu u Mađarsku na klanje i vraćaju se u Hrvatsku jer se u hrvatskim klaonicama ne isplati klati svinje", navodi.
"Najgori slučaj"
"Ovo je najgori slučaj i nažalost nije kraj, ovo je tek početak. U Baranji je koncentrirano jako puno farmi, 35 posto svinjskog mesa se proizvodi u Osječko-baranjskoj županiji, a pogotovo u Baranji", dodao je.
Golubović navodi da se na vrijeme ukazivalo na problem divljih svinja: "Najvjerojatnije da je došao virus iz šuma, njiva. Divlje svinje nam ulaze u naselja, u poljima su, dolaze blizu farmi. Bile su najveći prenositelji zaraze, sada odjednom nisu nego neki šverceri."
Posljedice na svinjogojstvo?
Kakve bi ovo posljedice moglo ostaviti na hrvatsko svinjogojstvo?
"Pojavit će nam se višak žitarica, stočne hrane, stočni fond je uništen i brojke su u padu. Jedan tovljenik je oko 200 eura, 10.000 svinja je dva milijuna eura štete u jednom dahu. Ima i indirektne štete, farma će odmarati, to je još dva milijuna eura. Viškovi u ratarstvu je šteta od pet do šest milijuna eura u najmanjem iznosu", kazao je Golubović.
"Ministar se hvali da je on prvi ministar koji je naredio izlov divljih svinja, ali to ide slabo. Sam je priznao da je to trebalo biti jače, ali da on ne može uzeti pušku i ubijati divlje svinje i ne može. Poučeni iskustvom europskih zemalja upozoravali smo da se obuče vojnici i da se uključe u izlov divljih svinja, ali nas nitko nije slušao. To nas je dovelo gdje nas je dovelo", ističe.
