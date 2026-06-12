Završava li oružje namijenjeno Ukrajini na crnom tržištu?

Stručnjak za terorizam Hans-Jakob Schindler smatra da oružje koje su saveznici isporučili Ukrajini doista završava i na crnom tržištu. On optužuje države članice EU-a da prešućuju problem. "Nijedna vlada koja šalje oružje u zonu sukoba, pa ni njemačka savezna vlada, ne želi priznati da se njezino oružje koristi za nešto drugo osim za svrhu za koju je isporučeno."