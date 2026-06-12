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PREMIJER IDE NA SP

Nogometna euforija zahvatila i Vladu: Poznato tko će pratiti Vatrene na Svjetskom prvenstvu

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N1 Info
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12. lip. 2026. 20:03
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PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo u nogometu zahvatilo je i hrvatsku Vladu, a već je poznato koji će dužnosnici uživo bodriti hrvatsku reprezentaciju na utakmicama grupne faze.

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Na prvoj utakmici Hrvatske protiv Maroka u Dallasu 17. lipnja Vladu će predstavljati ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan. Ministar je poručio da mu je velika čast biti među navijačima Vatrenih te najavio da će utakmicu pratiti u prepoznatljivim hrvatskim crveno-bijelim "kockicama".

Premijer Andrej Plenković trebao bi prisustvovati drugom susretu Hrvatske protiv Paname u Torontu 22. lipnja, tijekom službenog posjeta Kanadi, gdje će se sastati s kanadskim državnim vrhom.

Za sada nije poznato tko će od članova Vlade pratiti treću utakmicu skupine protiv Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji, piše Tihana Tomičić u Novom listu.

Vlajčić će utakmice pratiti u dresu

Podršku reprezentaciji izrazio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je rekao da će utakmice pratiti u hrvatskom dresu te da su mu posebno drage navijačke pjesme Zaprešić Boysa. Vlajčić je prije desetak godina sudjelovao i u spotu njihove pjesme "Neopisivo“, snimljenom na Vukovarskom vodotornju.

Dok se navijačka atmosfera zahuktava, Vlada je na posljednjoj sjednici raspravljala uglavnom o administrativnim temama, među kojima su bili poslovanje Hrvatske lutrije te izvješća o izvozu i uvozu vojne opreme i naoružanja.

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