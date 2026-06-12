Nogometna euforija zahvatila i Vladu: Poznato tko će pratiti Vatrene na Svjetskom prvenstvu

Podršku reprezentaciji izrazio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je rekao da će utakmice pratiti u hrvatskom dresu te da su mu posebno drage navijačke pjesme Zaprešić Boysa. Vlajčić je prije desetak godina sudjelovao i u spotu njihove pjesme "Neopisivo“, snimljenom na Vukovarskom vodotornju.