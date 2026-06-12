PREMIJER IDE NA SP
Nogometna euforija zahvatila i Vladu: Poznato tko će pratiti Vatrene na Svjetskom prvenstvu
Svjetsko prvenstvo u nogometu zahvatilo je i hrvatsku Vladu, a već je poznato koji će dužnosnici uživo bodriti hrvatsku reprezentaciju na utakmicama grupne faze.
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Na prvoj utakmici Hrvatske protiv Maroka u Dallasu 17. lipnja Vladu će predstavljati ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan. Ministar je poručio da mu je velika čast biti među navijačima Vatrenih te najavio da će utakmicu pratiti u prepoznatljivim hrvatskim crveno-bijelim "kockicama".
Premijer Andrej Plenković trebao bi prisustvovati drugom susretu Hrvatske protiv Paname u Torontu 22. lipnja, tijekom službenog posjeta Kanadi, gdje će se sastati s kanadskim državnim vrhom.
Za sada nije poznato tko će od članova Vlade pratiti treću utakmicu skupine protiv Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji, piše Tihana Tomičić u Novom listu.
Vlajčić će utakmice pratiti u dresu
Podršku reprezentaciji izrazio je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je rekao da će utakmice pratiti u hrvatskom dresu te da su mu posebno drage navijačke pjesme Zaprešić Boysa. Vlajčić je prije desetak godina sudjelovao i u spotu njihove pjesme "Neopisivo“, snimljenom na Vukovarskom vodotornju.
Dok se navijačka atmosfera zahuktava, Vlada je na posljednjoj sjednici raspravljala uglavnom o administrativnim temama, među kojima su bili poslovanje Hrvatske lutrije te izvješća o izvozu i uvozu vojne opreme i naoružanja.
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