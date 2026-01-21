Stručnjak o fiskalizaciji
Majstor vam je popravio krov na zgradi, ali kome ide račun? "Dva su scenarija"
Ima li vaša zgrada OIB? Treba li izdavati račune i fiskalizirati ih? Što donose novi prijedlozi Zakona o fiskalizaciji, ali i Zakona o upravljanju stambenim zgradama. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio stručnjak za zgrade i područja stanovanja, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a Tin Bašić.
Zgrade i Zakon o fiskalizaciji
Tin Bašić osvrnuo se na Zakon o fiskalizaciji koji je otvorio niz pitanja vezanih uz zgrade:
"Fiskalizacija je pomutila javni prostor u zadnjih nekoliko mjeseci. Priča vezana uz OIB je ključna za izdavanje računa. Zgrade u pravilu ne izdaju račun, nemaju na temelju čega. Imamo dva scenarija vezane za zgrade, e-račune i fiskalizaciju - zgrada ima OIB ili zgrada nema OIB. Ako zgrada ima OIB i nalazi se među ovih 10 tisuća - majstor je npr. popravio krov i nekome mora izdati račun, izdaje ga zgradi odnosno zajednici suvlasnika. Zgrada ima OIB i on ima dvije mogućnosti - može izdati e-račun s OIB-om i poslati ga upravitelju koji ima mogućnost primiti takav e-račun. Popravak krova na zgradi nije trošak upravitelja, upravitelj je u formi računovođe, zaprima račun od majstora u ime klijenta čijim novcem on upravlja."
"Drugi model, ako zgrada ima OIB, je da majstor kao i do sada napiše račun u Wordu i pošalje ga na e-mail upravitelja. Zakon o upravljanju i održavanju zgrada propisuje jako puno pravila. Za sve stvari koje nisu definirane ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o udrugama. Udruge su stavljene u posebno tumačenje ako gledamo e-račune i fiskalizaciju. Ako udruga nije komercijalna, u sustavnu PDV-a, u njima nema primanja i slanja e-računa i to primjenjujemo na zgrade.", navodi Bašić.
Kako izdati račun zgradi bez OIB-a?
"Druga opcija, u većini slučajeva, je da zgrada nema OIB. Krov se pokvario i majstor treba izdati račun, a kome ćemo ga izdati jer nema OIB. Upravitelji ne znaju kako se postaviti. Do sada bi račun glasio na upravitelja, a kada bi majstor slao e-račun upravitelj ga mora odbiti jer bi ušao u trošak upravitelja, a to je trošak zgrade. Mogu majstori slati e-račun u ime zgrada koje nemaju OIB, ali upravitelj će ga odbiti. Stav je upravitelja je da se radi kao što se radilo do sada dok zgrade ne dobiju OIB", dodaje Bašić.
