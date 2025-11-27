Porezna uprava: Sustav Fiskalizacije 2.0 i eRačuna je strogo reguliran i nadziran

Kako pojašnjavaju u priopćenju, informacijski posrednici, kao pristupne točke, ključni su sudionici razmjene eRačuna. Tako će Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti informacijski posrednici biti kategorizirani kao ključni subjekti navedenog zakona te podlijegati strogim zakonskim obvezama iz područja kibernetičke sigurnosti, uključujući obveznu primjenu mjera zaštite, prijavu sigurnosnih incidenata te mogućnost stručnog nadzora nad njihovim radom. Dodatno, Zakonom o fiskalizaciji propisane su im dodatne mjere usmjerene na sigurnost, poput obveznog ISO/IEC 27001 certifikata i obveze zaštite osobnih podataka, čime se osigurava jedan od najstrožih sigurnosnih režima u hrvatskom zakonodavstvu, poručili su iz Porezne.