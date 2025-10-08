Od sutra na snazi stroža pravila za uplate novca: Jedan krivi potez mogao vi vas skupo koštati

Uredbom (EU) 2024/886 o instant plaćanjima za sve banke uvedena je obveza slanja i primanja SEPA instant kreditnih transfera u eurima (instant plaćanja). Od 9. listopada sve banke dužne su svojim klijentima nuditi slanje i primanje nacionalnih i prekograničnih instant plaćanja. Kreditni transfer je prijenos novčanih sredstava s jednog bankovnog računa na drugi, koji inicira platitelj – primjerice, kod uobičajenih plaćanja kojima potrošači sa svojih bankovnih računa podmiruju dospjele obveze za komunalne usluge, električnu energiju, telefon i sl. To je vrlo čest način bezgotovinskog plaćanja u svakodnevnom životu, koji se izvršava internetskim bankarstvom odnosno, mobilnim aplikacijama ili u poslovnici banke, Fine ili Hrvatske pošte. Instant plaćanja mnogo su brža alternativa "običnim" plaćanjima jer omogućuju prijenose novčanih sredstava s računa na račun za najviše 10 sekundi, u bilo kojem trenutku i na bilo koji dan u godini, priopćio je HNB.