Šokantni dokumenti otkrili su navodne mete Putina u Europi u slučaju sukoba s NATO-om

Dokumenti, su navodno dio zbirke od 29 tajnih ruskih vojnih datoteka koje su zapadni izvori pokazali FT-u, otkrivaju širi plan. Ruska Baltička flota bila je zadužena za napade na Norvešku i Njemačku, dok su se među ostalim europskim metama nalazile lokacije u Estoniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Turskoj. Ove zemlje, predstavljaju slabe točke na istočnom krilu alijanse, gdje ruske snage već godinama provode agresivne vježbe. "Ovo nije samo teorijski scenarij – to su detaljne karte i prezentacije za časnike, koje pokazuju da je Rusija spremna na eskalaciju", upozorio je tada anonimni zapadni obavještajac citiran u FT-u.