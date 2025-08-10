Maloljetnik bengalkom prouzročio požar kod Splita: Policija izdala upozorenje

Zbog sumnje da je iz nehaja odbačenim opuškom izazvao požar u subotu u uvali Racetinova na otoku Čiovu, uhićen je državljanin Argentine, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska Policijske uprava.
Gumenjak ga otkrio
Policija je zatekla gumenjak koji se, na temelju prikupljenih informacija, dovodi u vezu s nastankom požara, a za koji se sumnja da je izazvan odbačenim opuškom cigarete. Na plovilu je zatečen 64-godišnji državljanin Argentine koji je uhićen.
On će, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Nakon izbijanja požara u uvali Racetinova između Gornjeg i Donjeg Okruga, na području obraslom suhom travom i borovom šumom, radi sigurnosti građana i zaštite imovine, na teren su upućene dodatne policijske ophodnje, plovilo pomorske policije te pripadnici splitske Interventne policije radi osiguranja nesmetanog zahvata vode protupožarnim zrakoplovima.
Požar u Kučinama, maloljetnik ispalio raketu
Policija je izvijestila i da je sinoć oko 22 sata na igralištu u Kučinama, nedaleko od Splita, maloljetna osoba ispalila signalnu raketu koja je pala na područje Podina i izazvala požar.
Požar, u kojem su gorjeli trava i nisko raslinje, lokaliziran je i ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Nad maloljetnikom će se, u prisutnosti roditelja, provesti kriminalističko istraživanje
Policijska uprava splitsko-dalmatinska poziva građane da, s obzirom na visoke temperature i dugotrajno sušno razdoblje, iznimno oprezno postupaju sa zapaljivim sredstvima u prirodi, osobito u blizini šumskih područja, te da se suzdrže od uporabe pirotehničkih sredstava koja, osim što mogu izazvati požar, mogu ugroziti i ljudske živote.
