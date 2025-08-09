Oglas

Nema interesa kupaca

OPG iz Podravine besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 22:46
lubenica
Pixabay/ilustracija

OPG Čor iz Križnice na društvenim je mrežama objavio da besplatno dijeli oko 60 tona lubenica i 40 tona dinja.

Oglas

Kako navode, zbog nezainteresiranosti kupaca ne isplati im se brati ni prodavati plodove, a ne žele ih uništiti malčerom.

"Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, kao što su dinje i ljubenice slatke kao med, jer eto uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne cca 60 tona lubenica i cca 40 tona dinja i da ne palimo malčer i malčiramo pa Vas pozivamo ako trebate i želite jesti domaći proizvod slobodno bez ustručavanja dođite u Križnicu preko rijeke Drave na kućni broj 53 gdje iste te proizvode DIJELIMO", poručili su iz OPG-a.

Građani lubenice i dinje mogu preuzeti na adresi Križnica 53. Iz OPG-a pozivaju da se svi zainteresirani slobodno odazovu i iskoriste priliku za svježe, lokalno uzgojene plodove, piše Podravski.hr.

Teme
dinje lubenice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ