OPG iz Podravine besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja

OPG Čor iz Križnice na društvenim je mrežama objavio da besplatno dijeli oko 60 tona lubenica i 40 tona dinja.
Oglas
Kako navode, zbog nezainteresiranosti kupaca ne isplati im se brati ni prodavati plodove, a ne žele ih uništiti malčerom.
"Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, kao što su dinje i ljubenice slatke kao med, jer eto uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne cca 60 tona lubenica i cca 40 tona dinja i da ne palimo malčer i malčiramo pa Vas pozivamo ako trebate i želite jesti domaći proizvod slobodno bez ustručavanja dođite u Križnicu preko rijeke Drave na kućni broj 53 gdje iste te proizvode DIJELIMO", poručili su iz OPG-a.
Građani lubenice i dinje mogu preuzeti na adresi Križnica 53. Iz OPG-a pozivaju da se svi zainteresirani slobodno odazovu i iskoriste priliku za svježe, lokalno uzgojene plodove, piše Podravski.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas