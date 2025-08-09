OPG iz Podravine besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja

"Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, kao što su dinje i ljubenice slatke kao med, jer eto uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne cca 60 tona lubenica i cca 40 tona dinja i da ne palimo malčer i malčiramo pa Vas pozivamo ako trebate i želite jesti domaći proizvod slobodno bez ustručavanja dođite u Križnicu preko rijeke Drave na kućni broj 53 gdje iste te proizvode DIJELIMO", poručili su iz OPG-a.