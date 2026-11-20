"Krajnje je vrijeme"
Radnici slatinske trgovine devet mjeseci bez plaće, sindikat traži stečaj
Novi sindikat i radnici tvrtke Drvo-trgovina iz Slatine zatražili su u petak ispred Trgovačkog suda u Bjelovaru što brže otvaranje stečaja jer radnici već devet mjeseci ne primaju plaću.
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Krešimir Zovak iz Novog sindikata rekao je novinarima da je Drvo-trgovina mjesecima u predstečajnom postupku, u kojem radnici ne primaju plaću, zbog ugovora o radu ne mogu naći drugi posao, a otkazom se odriču otpremnine.
“Sud već mjesecima izlazi ususret poslodavcu koji nudi obećanja o nekakvom magičnom rješenju. Prošlo je devet mjeseci, krajnje je vrijeme da se otvori stečaj”, kaže Zovak dodajući da radnici u stečaju mogu prijaviti potraživanja i naplatiti barem dio.
Radnik Dario Vesel u tvrtki radi 15 godina, a plaća do ove godine nije kasnila. “Dvanaestog veljače isplaćena je plaća za siječanj i od tada nam poslodavac nije isplatio nijednu”, rekao je.
Radnici su dobili tri minimalne plaće od po 800 eura od Agencije za osiguranje radničkih tražbina, a zadnja je isplaćena u lipnju za svibanj. Nekada je Drvo-trgovina zapošljavala više od sto radnika, sada ih je ostalo između 40 i 50. Proizvodnje nema mjesecima, radnici su kod kuće, ali su i dalje prijavljeni u tvrtki jer su se nadali da će se proizvodnja pokrenuti.
Radnik Dalibor Reksa kaže da im se do sada nije javila nijedna institucija. “Direktor nam govori da pričekamo, da dolazi strateški partner, a nikad ništa”, kaže.
Prema dokumentima iz sudskog spisa objavljenima na e-Oglasnoj ploči sudova, tvrtka je sama u travnju zatražila predstečajni postupak, a sud je postupak otvorio 4. svibnja.
Sud je 30. rujna obustavio predstečajni postupak jer je tvrtka dulje od 30 dana kasnila s plaćama dospjelima nakon otvaranja postupka što je, prema Stečajnom zakonu, razlog za obustavu.
U rješenju stoji da će sud nakon pravomoćnosti po službenoj dužnosti nastaviti postupak kao da je predloženo otvaranje stečaja. Povjerenica u predstečajnom postupku Mira Hajdić zatražila je 12. listopada da sud do odluke o stečaju imenuje privremenog stečajnog upravitelja radi nadzora nad imovinom tvrtke.
Drvo-trgovina se sredinom listopada žalila na obustavu Visokom trgovačkom sudu. U žalbi tvrdi da se pregovori sa strateškim partnerom i kupcima privode kraju i da će plaće biti isplaćene.
U ranijem očitovanju sudu tvrdi kako ima 54 radnika, a proizvodnja nije pokrenuta jer Hrvatske šume ne isporučuju drvo bez plaćanja unaprijed. Hajdić je u odgovoru predložila Visokom trgovačkom sudu odbijanje žalbe i navela da su računi tvrtke 19. listopada bili blokirani zbog duga od 531.424 eura.
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