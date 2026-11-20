Radnici su dobili tri minimalne plaće od po 800 eura od Agencije za osiguranje radničkih tražbina, a zadnja je isplaćena u lipnju za svibanj. Nekada je Drvo-trgovina zapošljavala više od sto radnika, sada ih je ostalo između 40 i 50. Proizvodnje nema mjesecima, radnici su kod kuće, ali su i dalje prijavljeni u tvrtki jer su se nadali da će se proizvodnja pokrenuti.