Raspisivanje do 27. studenog
SNS možda bez kandidata na predsjedničkim izborima
Novi predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić, koji je na dužnost šefa parlamenta izabran kao kandidat zastupnika Studentske liste, izjavio je u petak da će raspisati predsjedničke izbore u narednih nekoliko dana i u roku predviđenom propisima.
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Čupić, koji od izbora za predsjednika parlamenta privremeno obnaša i dužnost šefa države s koje je 27. rujna odstupio Aleksandar Vučić, rekao je da je rok veoma kratak jer izbori trebaju biti raspisani do 27. studenog.
Ta procedura bit će obavljena narednih dana, rekao je Čupić agenciji FoNet.
Prema izbornim pravilima, izbori moraju biti održani u roku od tri mjeseca od prestanka mandata ili ostavke predsjednika države, a od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.
Vučić je, skrativši drugi predsjednički mandat, podnio ostavku 27. rujna kako bi mogao predvoditi kampanju Srpske napredne stranke (SNS) i - nadajući se pobjedi naprednjaka na izborima - postati premijer.
Nakon izbornog poraza SNS-a od liste studentskog pokreta, Vučić je trenutno samo šef zastupničkog kluba naprednjaka u parlamentu, a - prema ranijim najavama iz SNS-a - bit će predložen za predsjednika te stranke.
Vučić bi "potpuno ignorirao" predsjedničke izbore
Aktualni čelnik SNS-a Miloš Vučević je, nakon nakon poraza na izborima izbornima 25. listopada, na sjednici Središnjeg odbora 31. listopada službeno predložio da Aleksandar Vučić ponovno preuzme vodstvo stranke. Vučićev izbor očekuje se na izvanrednoj skupštini SNS-a zakazanoj za 13. prosinca.
Uvjerljiv poraz naprednjaka na prijevremenim parlamentarnim izborima potaknuo je dvojbe u SNS-u da li će na predstojećim predsjedničkim izborima uopće imati svog kandidata.
Vučić je novinarima 11. prosinca izjavio kako bi on "potpuno ignorirao" predsjedničke izbore, jer "ne želi da praviti iluziju da su stvari u Srbiji normalne", ali da će Središnji odbor i Skupština SNS-a u prosincu donijeti odluku o tome.
Nakon skoro referendumske atmosfere na parlamentarnim izborima krajem listopada i pobjede Studentske liste s više od 623.000 glasova razlike, političke prilike u Srbiji trenutno su takve da je malo vjerojatan uspjeh kandidata SNS-a na predsjedničkim izborima.
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