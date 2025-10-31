Marijana Puljak: "Šuta trguje prostorom s Kerumom, koji je u podjeli plijena dobio urbanizam"

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ustvrdio je u petak da gradonačelnik Tomislav Šuta u gradski urbanizam ponovno dovodi ljude koji su 2005. sudjelovali u najgoroj prevari u povijesti splitskog urbanizma, kada se donosio još uvijek važeći Generalni urbanistički plan (GUP).
Skoko je na konferenciji za novinare izjavio da se u sadašnjem GUP-u, nakon završene javne rasprave i nakon što ga je Gradsko vijeće već izglasalo, pojavilo dodatnih 300.000 četvornih metara građevinskog područja, i to bez pisanog traga, bez primjedbi i bez znanja vijećnika.
"Dvadeset godina kasnije isti ti ljudi ponovno sjede u Šutinom savjetu za urbanizam. Kad Šuta kaže da preispituje urbanističke planove, to je kao da lisica preispituje kokošinjac", rekao je Skoko.
Mi smo bili prva gradska vlast nakon 20 godina koja je pokrenula izmjene GUP-a kako bi ispravila štete i uskladila ga sa zakonom. Sadašnja vlast ima priliku nastaviti u smjeru javnog interesa ili se vratiti starom modelu - političkoj trgovini prostorom, kaže Skoko.
"Posljedice tajnih izmjena iz 2005."
Vijećnik Srđan Marinić pokazao je gdje se nalazi 300.000 četvornih metara koji su se 2005. "pojavili niotkud", radi se o površinama na južnim padinama Marjana, Prvoj vodi, Kašjunima i Benama. Tvrdi da se na tim lokacijama u oglasnicima mogu pronaći parcele koje se prodaju kao građevinske.
"Oglašena je prodaja 5000 kvadrata na Kašjunima ili zemljišta na Prvoj vodi, u samoj Park-šumi Marjan, kao građevinskog. To su posljedice tajnih izmjena iz 2005. godine, a danas vidimo isti obrazac", rekao je.
Vraćanje istih ljudi koji su 2005. sudjelovali u izradi GUP-a i omogućili takve makinacije Šuta naziva stručnim preispitivanjem. To nije stručnost, to je povratak na stari sustav pogodovanja, kaže Marinić.
Saborska zastupnica i gradska vijećnica Marijana Puljak ustvrdila je da HDZ i Željko Kerum žele odgoditi donošenje novog GUP-a, koji je gotov i spreman za usvajanje.
"Šuta trguje prostorom s Kerumom, koji je u podjeli plijena dobio urbanizam. U Splitu više nikad ne smije biti mjesta za one koji su grad pretvorili u privatni biznis. Dok HDZ i Kerum trguju prostorom, mi ćemo se boriti za javni interes i red u gradu", poručila je Puljak.
