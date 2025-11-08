Marijana Puljak: Split je danas pokazao da ima snagu i zrelost oduprijeti se ekstremima

„I dalje vjerujem da naš grad voli sve svoje goste, građane svih boja, nacionalnosti i vjera. I mislim da se to sada i pokazalo. Ovaj prosvjed, po onome kako se najavljivalo koliki će biti, zapravo, nije uspio. Pobijedili su pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u ovom gradu nema mjesta mržnji i nasilju. Čestitam svima koji su ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'“, rekla je Puljak, dodajući kako je Split danas pokazao da ima snagu i zrelost oduprijeti se ekstremima te da je ulice grada preuzela tiha većina, ljudi koji žele mir, red i pristojnost.