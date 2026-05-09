Markić odgovorila Tomaševiću: "Svakome je jasno da Hrvatsku i Zagreb pokušava vratiti u druga vremena"

Tisuće građana u subotu je sudjelovalo na 11. Hodu za život u Zagrebu. Među njima bio je i Marko Perković Thompson, koji je i zapjevao na Zrinjevcu, iako za to nije imao dozvolu Grada.
Željka Markić, nacionalna koordinatorica Hoda za život za RTL Danas je odgovorila jesu li lažirali popis izvođača, kao što je kazao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
"Lažiranjem se bave suradnici gradonačelnika kad zapisuju sate zaštitara na Hipodromu, i možda neki drugi suradnici kad dodjeljuju javni novac udrugama koje ne mogu opravdati sredstva koja su dobile. Mi smo, kao građani grada Zagreba, naveli izvođače kad smo u siječnju predali naš popis. U veljači nas je tražio prvi put popis, mi smo ga predali i naveli izvođače koje smo u tom trenutku imali dogovorene", govori Markić.
Na pitanje kada je dogovoren Thompson, Markić navodi: "Prije dva dana. Thompson nam je rekao da može doći sa svojom suprugom, pridružio nam se na HNK, hodao je s nama od HNK do Zrinjevca, napravio oko 50.000 fotografija. Ovo je bilo veliko iznenađenje za sve na Hodu, svi su bili oduševljeni. Tomislava Tomaševića nismo imali u fokusu. Rekla bih da nije poanta zabrana gospodina Marka Perkovića, poanta je pjesma 'Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni'."
Na pitanje što će se dogoditi ako Tomašević kaže da neće dati dozvolu za održavanje Hoda za život iduću godinu, s obzirom na to da je rekao da su lažirali popis, odgovara: "Njegove optužbe su smiješne, svakome je jasno da Hrvatsku i Zagreb pokušava vratiti u druga vremena kad se zabranjivalo pjevanje. Mi ćemo se svakako znati obraniti od pokušaja da zabrani građanske aktivnosti. Zabranio je zastave, fontane, nije nam na vrijeme dao dozvole, zabranio nam je nastup na Trgu i sad bi nam opet zabranio Hod za život", kaže Markić.
