FOTO / Hod za život u Zagrebu: Došao i Thompson, okupljeni zapjevali

Hod za život, obitelj i Hrvatsku održan je u subotu u Zagrebu, kao prvi u nizu, pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom !'', s kojeg je poručeno da je pravo na život temeljno ljudsko pravo te da djeca obogaćuju život.
Hod za život ove će se godine održati u 20 gradova diljem Hrvatske, a u Zagrebu je okupio velik broj građana koji su u Hod krenuli s Trga Republike Hrvatske, preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca gdje je u glazbenom djelu programa nastupio i Marko Perković Thompson.
U prigodnim govorima istaknuto je da djeca ne uništavaju život, nego ga obogaćuju.
Markić: Imamo komunistički zakon iz 1978., želimo zakon temeljen na znanosti
Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić izrazila je zadovoljstvo što se ispred HNK okupio velik broj ljudi na Hodu za život koji je, kaže, uspio prevladati sve postavljene prepreke pa danas mogu hodati za pravo svih na život - i onih rođenih i onih nerođenih.
"Želimo da se obitelji, žene i djecu podupire novcem poreznih obveznika, da zakon štiti život svakog ljudskog bića i da Hrvatska uđe u društveni dijalog i dobije zakon koji ste temelji na znanosti , a znanost kaže da život počinje začećem i da je dijete koje žena nosi ljudsko biće. Da uđemo u dijalog koji će iznjedriti pošten, pravedan i na znanosti i ljudskosti utemeljen zakon", rekla je Markić u izjavi novinarima.
Markić je izrazila očekivanje da će se to u Hrvatskoj "brzo dogoditi".
"Žena koja nosi novo ljudsko biće ima pravo na svaku zaštitu društva i nikad joj se ne pomaže kada joj se nudi kao rješenje za njezine probleme usmrćivanje vlastitog sina ili kćeri. Svaka žena kojoj se tako nešto ponudi, zahvaljujući nepravednom zakonu, ne samo da usmrćuje dijete, nego se nanosi bol našem društvu", ustvrdila je.
Rekla je i da je danas u Hrvatskoj na snazi "komunistički" zakon iz 1978. kad je za ultrazvuk trebala soba da bi stao aparat. "Godinama se toliko saznalo o razvoju djeteta- da njegovo srce kuca od 16. dana, da ima jedinstven otisak prsta od 9. tjedna prenatalnog života, da osjeća bol kod pobačaja, da je to dijete jedinstvena i nezamjenjiva osoba i da to biće treba štititi zakonom", naglasila je.
Šipić: Imamo mjere koje nitko u Europi trenutno nema
Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić također je došao podržati Hod za život.
Rekao je da je došao kao otac, kao i tisuće obitelji koje su se okupile te da podupire život od začeća do prirodne smrti.
"Lijepo je vidjeti mnoštvo mladih obitelji, a novo ministarstvo je itekako dalo snažnu potporu i majčinstvu i očinstvu, s mjerama koje nitko u Europi trenutno nema. Želimo poslati jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života i puno obitelji", rekao je.
Pitanje života je, kaže, najosnovnije pitanje koje možemo postaviti. Ako ćemo gledati kroz naočale društva i ljudi koji su okrenuti vjeri i oni koji nisu vjernici - tko ne bi želio Hrvatsku koja živi", kazao je te dodao da mnogi stručnjaci i znanstvenici upozoravaju da Hrvatska izumire. "Ako se ne okrenemo životu, neće nas biti", naglasio je.
Mama Elena: Završila sam školu kad sam rodila kćer, dijete nije kraj nego početak
''Moja kći je bila moj najveći motiv i snaga. Za nju sam učila i stvarala ljepši svijet. Uz moju Leonu i dobre ljude sam diplomirala i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Dijete nije kraj nego novi početak, izvor snage, ljubavi i najljepših promjena u životu'', rekla je mlada majka Elena obraćajući se svim mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće, baš kao i ona.
Bračni par Ana i Damir Sredić prije nepunih šest godina posvojili su troje djece, u dobi od sedam, deset i dvanaest godina.
''Mi svoju obiteljsku priču smatramo sretnom jer nije nastala u okrilju straha. Naša je odluka bila u potpunosti se prepustiti Božjoj volji. Koliko djece, u kojoj dobi, hoćemo li imati točno onoliko sredstava koliko se smatra društveno prihvatljivim za posvojenje djeteta - o tome tada zaista nismo razmišljali'', rekao je Damir Sredić.
Među djecom bez roditeljske skrbi najviše ima starije djece, odnosno djece starije od četiri godine, napomenula je Ana Sredić.
Posvojitelji: Zahvalni smo biološkim roditeljima
''Zahvale upućujemo biološkim roditeljima naše djece jer da oni nisu izabrali život i odlučili ih donijeti na svijet, mi danas ne bi stajali na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja ima je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti'', kazala je.
Nastupio Thompson
Nakon njih uslijedio je glazbeni program. Nastupili su etno skupina Čuvarice i Marko Perković Thompson s jednom pjesmom, ''Lijepa li si''.
Uoči ovogodišnjeg Hoda za Život, Grad Zagreb tražio je organizatore popis izvođača koji će nastupiti u glazbenom programu.
Zbog ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' na koncertu u Areni Zagreb krajem prosinca prošle godine, iz Grada su poručili da Marku Perkoviću Thompsonu više neće biti dozvoljeni nastupi na površinama i u prostorima kojim upravlja Grad ili trgovačka društva čiji je Grad osnivač. Tu su odluku pokušali provesti u siječnju ove godine otkazivanjem dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu. Tada je organizaciju preuzela Vlada pa je doček na ipak održan.
Na Hodu za život bio je i Zlatko Hasanbegović, predsjednik stranke Blok za Hrvatsku. Rekao je da je ovo "lijepo lice grada Zagreba" koje je "lišeno bilo kakve političko-stranačke pozadine". Tu je bio i eurozastupnik Stephen Stipo Bartulica koji je istaknuo da sva druga prava, bez prava na život, malo znače.
