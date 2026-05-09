Tomašević komentirao Thompsona: "Meni je nevjerojatno da su organizatori lažirali popis izvođača"

Novinari su ga pitali i je li Josip Broz Tito heroj ili zločinac na što je zagrebački gradonačelnik rekao da je Tito vodio antifašističku borbu "i to je nesporno", a istaknuo je i da uvijek govori "da je nakon završetka borbi (u Drugom svjetskom ratu) bilo zločina iz odmazde". "I za to nema opravdanja", rekao je Tomašević te na pitanje novinara osuđuje li te partizanske zločine odgovorio – "Naravno".