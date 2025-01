Markovina o Primorcu: Da je napravio jednu stvar, garantirano bi imao veće šanse na izborima

Podijeli :

Politički analitičar i povjesničar Dragan Markovina gostovao je u Pregledu dana kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao predsjedničke izbore.

Markovina priznaje da ne može sebe predstaviti kao “proroka” koji može prognozirati pobjedu Zorana Milanovića u prvom krugu. “Realne kampanje nije ni bilo. Glavni protukandidat je bio loš do očajan, a da je jedina ozbiljna protukandidatkinja s ljevice nije fokusirala na negativnost Milanovića nego se baveći njegovim oponentom. Mislio sam da će biti 40-ak posto za Milanovića i da će glatko dobiti u drugom krugu”, kazao je Markovina.

“Milanović godinama uspješno trola. Iako ima malo iščašen humor, on je profesionalni političar, tu nema govora. Ne suzdržava se od svog karaktera, ali se suzdržava od toga u debatama. Uspješno vodi kampanju time da skriva karakter i potiskuje ego koliko je to moguće. Samo mi je žao što nitko pa ni Ivana Kekin – od koje sam to očekivao, nije analizirao njegove političke poruke u prošloj kampanji. De facto je navukao birače pa i mene tada, predstavljajući se kao glas normalne i pristojne Hrvatske da bi se pretvorio u nekoliko godina do danas u glasnogovornika populističkog suverenizma desničarskog tipa. On je pravi nasljednik Franje Tuđmana iz kraja 90-ih godina i to nije sporno”, rekao je Markovina i istaknuo da je njegova snaga u bazičnoj prevari vlastitog biračkog tijela.

Smatra da je Milanović radio i na tome da privuče glasače HDZ-a. “Bez autentične baze SDP-ovaca, uzalud mu. Naravno da fokus stavlja na Plenkovića. Upitno je da nemamo debatu i kampanju oko onoga što predsjednik treba raditi”, mišljenja je Markovina. “Primorac očajničkim pokušajima vraća kampanju kao da smo u Karamarkovom dobu”, dodao je.

Kampanja je besmislena

“Ova kampanja je besmislena jer je Milanović apsolutno čovjek politike, a Primorac čovjek karijere. Primorac je netko tko nema političku strast, već je suputnik politike. On nema nikakvih izgleda. Mogao je igrati samo na kartu da je pristojan profesor i ostati tome dosljedan do kraja. Vjerujem da će HDZ probati sanirati štetu”, rekao je Markovina.

Milanović: Primorac će danas imati priliku fotografirati se s predsjednikom

“Nažalost, Hrvatska javnost je odavno oguglala na besramnost i plesanje političara po rubu i preko sa zakonom. Ne postoji više ništa što hrvatskom javnom mnijenju može biti toliko zazorno ne zaokruže kandidata kojeg simpatiziraju ili kojeg vole jer nervira onog drugog. Primorac, po mom sudu, kada bi pobijedio sebe, svoj karakter i da je rekao ‘jesam, bio sam naopako, polakomio sam se stanom po povoljnim uvjetima’ i da se posuo pepelom u javnosti, garantirano bi imao veće šanse nego da je glumio da to nema nikakve veze. Meni je nevjerojatno kako neinteligentnim ljudima to nije jasno”, istaknuo je Markovina.

Što bi loš rezultat Primorca značio za Plenkovića i HDZ? “HDZ nema nakon Tuđmana kult predsjednika kao SDP-ovaca koji s obožavanjem gledaju Milanovića. Plenković je osobno pogođen, što je jasno u zadnjih par dana. Ključno je što će se dogoditi, a to su lokalni izbori. Ako HDZ zadrži sve županije koje drži, onda se neće dogoditi ništa vezano za Plenkovića”, zaključio je Markovina.

