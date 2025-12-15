prostorno (ne)uređenje
Mažar: SDP je izvlašćivao privatno u korist privatnika mimo zakona. Sad će to biti sve legalno
Naša Nataša Božić Šarić razgovarala je s HDZ-ovim Nikolom Mažarom. Lijeva oporba je ranije u ponedjeljak najavila da će, ukoliko se Ustavni sud u roku od tri mjeseca ne oglasi oko ustavnosti paketa triju "Bačićevih zakona", pokrenuti referendum.
"SDP i Možemo! i stranke lijeve oporbe Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, ali ovaj put tražimo da Ustavni sud to napravi u primjerenom roku od neka tri mjeseca. Ako se to ne dogodi, građani će srušiti ovaj zakon. Najavljujemo da smo spremni ići u mobilizaciju građana i prikupljati potpise za rušenje ovog zakona”, kazala je Sandra Benčić (Možemo!) na zajedničkoj konferenciji lijevo-centrističke oporbe za novinare u Saboru.
Spremni smo za referendum, nadovezao se čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Konferenciju za novinare sazvali su kako bi još jednom pokušali zaustaviti izglasavanje Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.
Kako na sve to gleda HDZ-ov Nikola Mažar, ispitala je naša Nataša Božić Šarić.
Smatra li da bi referendum oporbe urodio plodom?
"Ono što je ključno oko ovih zakona je da je svega 59 zakona od 151 zastupnika bilo protiv. Tako da je puno više zastupnike od "obične većine" uvidjelo kolika je bitnost ovih Zakona", rekao je. Prioritet HDZ-a je, kako kaže, sljedeći.
"Prije svega mi želimo pokazati da ne podlegnu lažnoj histeriji koja se stvara i da uz stručnjake i pravnike pojasnimo da ovi zakoni prije svega jačaju i štite naš prostor i ubrzavaju građevinske dozvole. 90 posto njih je vezano uz gradnju obiteljskih kuća. Kao RH želimo da se izgradi 10.000 stanova za mlade obitelji uz sredstva EUa", najavljuje Nikola Mažar.
Dodaje da se ovaj paket zakona radio posljednje dvije godine.
"Vidimo pokušaj oporbe koji kroz jedan narativ, rekao bih, krajnje ljevice i kroz viku i galamu žell pokazati da su svi protiv zakona. Prihvaćeno je 90 posto prijedloge Hrvatske komore arhitekata, a podršku su dali HGK, a HAZU je dao primjedbe, ali to nije HAZU u cjelini", rekao je.
Na opasku da je onaj dio HAZU-a koji je uložio primjedbe upravo onaj koji se bavi urbanizmom, onime na što se i odnosi ovaj zakon, kaže da je to istina pa nadodaje da je dio vladajuće većine amandmana usvojen, zaobilazeći činjenicu da su svi amandmani SDP-a - odbijeni.
O ustavnosti zakona
Prva razina na koju cilja oporba je - ocjena ustavnosti zakona. Osobito sporan je onaj dio vezan uz ovlasti koji se tiče lokalne samouprave koje se, ako ne uspije u roku od tri godine riješiti urbane planove, prebacuju na nacionalnu razinu.
"Grad Zagreb je donio GUP, ako netko ima nešto na građevinskom zemljištu on ne može ništa graditi, ukoliko Zagreb ne donese i urbanistički plan. Trebalo bi 70 godina da se oni svi donesu", kaže.
Naša reporterka Nataša Božić Šarić postavlja pitanje kolika je onda vjerojatnost da će Ministarstvo uspjeti brzinski rješiti ono što lokalna vlast ne može.
Otimačina u slučaju oporbe - da, a u slučaju HDZ-ovih zakona - ne?
"Prijedlog je da se građevinske dozvole riješavaju u 30 dana + tri godine koje smo dali lokalnim jedinicima. Mislim da je to apsolutno u interesu građana.
SDP-ova vlast je u Zaboku i Pregradi dala lokacijske dozvole privatnom investitoru da izvlasti druge privatne građane - to su nazvali otimačinom. Kako onda neće biti otimačina ako se isti princip izglašavanja - privatno u korist privatnika bude primjenjivao u sklopu Zakona u drugim dijelovima Hrvatske?
Mažar odgovora da se upravo u tome očituje "licemjernost SDP-a i Možemo".
"Jedinice lokalne samouprave u kojima su oni na vlasti su protuzakonito donijele lokacijske dozvole koje je Ministarstvo ukinulo jer je ustanovilo 10-ak prekršaja. Sada je 115 hektara privatne zemlje SDP omogućio investitorima da oduzme građanima.
Urbanistička komasacija prije svega daje lokalnim jedinicima da određuje obujam urbanističke komasacije. Njih se pita da oni sami naprave svoje planove, a investitor mora pritom imati više od 51 posto", pojašnjava.
Nadodaje:
"I onda ukoliko postoji prilika za urbanu komasaciju nikome se ništa neće oduzeti, nego će se zamijeniti čestice jednake vrijednosti kako bi se omogućilo građenje."
"Zločesti HDZ neće otimati vikendice, polja i vinograde"
Znači opet privatno vlasništvo u korist drugog investitora? Zašto je to u SDP-ovom slučaju otimačina, a sada neće biti?"
"Jer je tu napravljeno mimo propisa i mimo predzakonskih preduvjeta. Ovdje će se poštivati svaki korak zakona gdje su uključeni svi od vlasnika, investitora pa do županijskog i gradskog vijeća, lokalne samouprave i države".
Znači imate djedovinu u Slavoniji. Privatni investitor ima 51 posto. Treba mu moj dio zemlje da gradi neki projekt. Tko će njih i kako obeštetiti i gdje će im dati zemlju?
"Ovdje vidimo narativ koji je koristio SDP, da će zločesti HDZ otimati vikendice, polja i vinograde. To je najobičnija laž. Pričamo prvenstveno o priuštivom stanovanju, da se omogući obiteljima gradnja kuća. S druge strane, uglavnom pričamo najviše o gospodarskim zonama - gdje postoji niz parcela nepravilnih oblika i gdje je u stvarnosti nemoguće ostvariti određene projekte. Nitko neće nikome ništa oduzeti - upravo suprotno. Država će ovime dodatno zaštititi prostor, građane i omogućiti obiteljima koji imaju pravo graditi na građevinskom zemljištu da u roku od 30 dana izgrade svoje obiteljske kuće", tvrdi Mažar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare