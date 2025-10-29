Medicinski fizičari tužit će Hrvatsku: "U opremu se ulažu silni milijuni, u ljude baš ništa"

U sličnoj su situaciji i biolozi u zdravstvu, kojima postojeći zakoni ne omogućavaju specijalizaciju ni napredovanje u struci, a zbog toga u plaćama zaostaju najmanje 30 posto za kolegama drugih medicinskih struka. Iako imaju status zdravstvenih radnika, ne mogu osnovati strukovnu komoru, niti stručno usavršavanje i izdavanje licenci. Zakonski prijedlog su napisali, ali unatoč višekratnim zahtjevima, Ministarstvo zdravstva nije ih uvrstilo u plan zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini. Biolozi u zdravstvu, njih više od 70, podrška su u praćenju terapija hepatitisa i HIV-a, molekularnoj dijagnostici rijetkih, nasljednih i infektivnih bolesti, kontroli transplantiranih pacijenata, medicinski potpomognutoj oplodnji, a od Ministarstva zdravstva traže da ih se prestane diskriminirati u odnosu na druge medicinske struke.