"Posjetila sam 60 zemalja, ali u ovu se ne bih nikada vratila jer ono što sam doživjela ne želim nikome"

Otkrila je da je bila na poslovnom putovanju na otoku Margariti, koji se nalazi u Karipskom moru i pripada Venezueli. Letjela je iz Montevidea u Urugvaju do Caracasa, glavnog grada Venezuele. Njezin je let sletio kasno, pa je unaprijed rezervirala automobil koji ju je trebao prevesti od zračne luke do hotela u središtu grada, gdje je planirala provesti jednu noć prije nego što krene prema krajnjem odredištu.