"Posjetila sam 60 zemalja, ali u ovu se ne bih nikada vratila jer ono što sam doživjela ne želim nikome"

Žena koja je posjetila više od 60 zemalja i svake godine ide na otprilike četiri putovanja, smatra da je važno upoznati i dobre i loše strane nekog mjesta, a ne očekivati "uljepšanu verziju". Ipak, jedno noćenje u određenom gradu bilo joj je dovoljno da odluči da se ondje nikada više ne vrati.
Otkrila je da je bila na poslovnom putovanju na otoku Margariti, koji se nalazi u Karipskom moru i pripada Venezueli. Letjela je iz Montevidea u Urugvaju do Caracasa, glavnog grada Venezuele. Njezin je let sletio kasno, pa je unaprijed rezervirala automobil koji ju je trebao prevesti od zračne luke do hotela u središtu grada, gdje je planirala provesti jednu noć prije nego što krene prema krajnjem odredištu.
"Isprva je sve izgledalo normalno dok sam čekala prijevoz… i čekala… i čekala. Bila sam ondje satima, a kako se mala zračna luka polako praznila, shvatila sam da sam ostala potpuno sama“, ispričala je.
Kad je napokon ušla u vozilo, primijetila je da na suvozačevu mjestu sjedi još jedan muškarac, što je odmah u njoj probudilo osjećaj panike.
"U normalnim okolnostima nikada ne bih ušla u automobil s dvojicom nepoznatih muškaraca, ali nisam imala izbora. Izvadila sam mali džepni nožić iz ručne prtljage i sljedećih 30 minuta provela na rubu, čvrsto ga stežući u ruci“, priznala je.
Srećom, stigla je u hotel nepovrijeđena, ali od stresa nije mogla zaspati — a neugodnosti se tu nisu zaustavile. Sljedećeg se jutra vratila na zračnu luku, no dok je plaćala vozača, netko joj je ukrao prtljagu. Kada je uspjela sustići muškarca koji je uzeo njezine torbe, rekao joj je da nudi "neformalnu uslugu prijave“ i da mu mora platiti ako ih želi natrag.
Nevoljko mu je dala novac, a zatim se što prije ukrcala na let za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Sigurnost na otoku Margariti
Otok Margarita već je godinama ozloglašen kada je riječ o sigurnosti, osobito za žene koje putuju same.
Iako je otok Margarita poznat po svojoj zadivljujućoj prirodnoj ljepoti, razina kriminala posljednjih je godina u znatnom porastu. Nedostatak policijskih snaga dodatno povećava rizik. Žene koje putuju same trebale bi biti posebno oprezne — izbjegavati putovanja noću i držati se područja s većom prisutnošću turista, piše travelladies.com., a prenosi Nova.rs.
