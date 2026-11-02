Među 10 najpovoljnijih svjetskih turističkih destinacija za 2027. našao se i jedan hrvatski grad

Na vrhu ljestvice nalazi se španjolski Bilbao, za koji se predviđa pad cijena letova od čak 66 posto, a slijede poljski Wrocław s 47 posto te francuski Bordeaux s 34 posto nižim cijenama. Među deset izdvojenih destinacija nalaze se i Zürich, Ancona, Rodos, Carcassonne, Fez i Krabi.