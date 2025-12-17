Od "cijelog Zapadnog Balkana u EU" do "ne idem u Bruxelles": Izmiče li Vučiću stolica na kojoj je sjedio?

"Svi mi u Parlamentu radimo jasnu razliku između naroda i vodstva Srbije. Kada govorimo o situaciji u Srbiji, uvijek mislimo na vodstvo. Oni su tu da učine ono što treba učiniti, a mi smo ovdje da im u tome pomognemo. Kada je riječ o stanovništvu Srbije, tu smo da podržimo sve napore koji vode prema demokratizaciji zemlje. Dakle, potpuna podrška ide narodu, studentima i građanima, a za vladu i vodstvo imamo samo jednu poruku, molimo vas, krenite, radite, učinite ono što je dobro, jer to nije dobro samo za Srbiju, nego i za sve, za građane, za EU i za Zapadni Balkan", poručio je Prebilič za N1.