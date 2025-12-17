POTPUNI ZAOKRET
Od "cijelog Zapadnog Balkana u EU" do "ne idem u Bruxelles": Izmiče li Vučiću stolica na kojoj je sjedio?
Prije samo osam dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, uoči, kako je rekao, važnog sastanka s čelnicima EU Ursulom von der Leyen i Antoniom Costom u Bruxellesu, da će predložiti da se "cijeli Zapadni Balkan zajedno primi u EU". Sinoć, međutim, poručuje da neće ići u Bruxelles na samit EU - Zapadni Balkan, odnosno da Srbija ondje neće imati svog predstavnika.
Što se promijenilo u svega tjedan dana? Najvjerojatniji je razlog, prije svega, to što je njegov prijedlog odmah odbijen, ako ga je uopće i iznio, a potom i činjenica da Srbija danas u Bruxellesu nema što tražiti jer već godinama ne otvara nova poglavlja, odnosno klastere, u pristupnom procesu Europskoj uniji.
Predsjednik Srbije rekao je da 10. prosinca ima "važan sastanak" s von der Leyen i Costom. Nakon te radne večere izvijestio je da je s dužnosnicima EU razgovarao o europskom putu Srbije, energetskoj sigurnosti i stabilnosti Srbije, kao i o situaciji u regiji.
"Zahvalan sam na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem europskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi", napisao je Vučić.
O prijedlogu da se "cijeli Zapadni Balkan primi u EU", očito, nije bilo riječi. Istoga dana Ursula von der Leyen i Antonio Costa izjavili su da "ostaju u potpunosti predani tome da vide demokratsku Srbiju u Europskoj uniji".
"Naglasili smo da je proširenje geostrateški imperativ, kao i potrebu da se Srbija dodatno uskladi sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Također smo pozdravili korake Srbije prema diverzifikaciji izvora i ruta opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o Rusiji, čija je nepouzdanost više puta pokazana", poručili su von der Leyen i Costa.
"Srbija nije ispunila obećano"
Već sama ta "radna večera", koja nije bila sastanak, bila je znak da "stvari ne idu kako treba", ocijenila je za N1 Sofija Popović s portala European Western Balkans (EWB).
"To nije bio radni sastanak, što je već bio znak da stvari ne idu kako treba, jer Srbija nije ispunila obećano, nije izabrala Vijeće REM-a, nije napravila pomak u ažuriranju biračkog popisa, i zato nema otvaranja klastera. EU će nastaviti inzistirati na pitanju REM-a. Nije prihvaćeno polovično rješenje da se izabere osam članova Vijeća REM-a kako bi se otvorio klaster, već se inzistira na izboru potpunog Vijeća", naglasila je Popović.
Sada, kada je već sigurno da Srbija danas u Bruxellesu neće otvoriti Klaster 3, za koji su se vlasti u Beogradu nadale da će biti otvoren, predsjednik Srbije odlučio je da ne ode na samit.
"Jer, nemamo čemu da se nadamo", kazala je Popović.
"Prvi put u posljednjih 13 ili 14 godina ni ja, ni bilo tko drugi, nećemo otići na tu međuvladinu konferenciju. Nitko neće predstavljati Republiku Srbiju, tako da će Zapadni Balkan biti bez Republike Srbije", rekao je Vučić za RTS.
Vladimir Prebilič, zastupnik Zelenih iz Slovenije u Europskom parlamentu, komentirajući odluku predsjednika Srbije da ne ode u Bruxelles, kaže da bi EU to mogla shvatiti kao šamar.
"Potpuna podrška ide narodu, studentima i građanima"
No, dodaje, Unija nije tu da zamjera te će "uvijek dati svu podršku, jer nije riječ samo o srpskom vodstvu, nego i o srpskom narodu, kojemu treba pružiti ruku".
"Svi mi u Parlamentu radimo jasnu razliku između naroda i vodstva Srbije. Kada govorimo o situaciji u Srbiji, uvijek mislimo na vodstvo. Oni su tu da učine ono što treba učiniti, a mi smo ovdje da im u tome pomognemo. Kada je riječ o stanovništvu Srbije, tu smo da podržimo sve napore koji vode prema demokratizaciji zemlje. Dakle, potpuna podrška ide narodu, studentima i građanima, a za vladu i vodstvo imamo samo jednu poruku, molimo vas, krenite, radite, učinite ono što je dobro, jer to nije dobro samo za Srbiju, nego i za sve, za građane, za EU i za Zapadni Balkan", poručio je Prebilič za N1.
Ovakva "promjena raspoloženja" predsjednika Srbije tumači se i kao ljutita i impulzivna reakcija, jer očito ne dobiva ono što je zamislio.
"On je u ovom trenutku, tako bijesan i impulzivan, donio i ovu odluku. Mislim da će u nekom trenutku ipak povući ručnu, jer on uvijek važe i gleda gdje još može profitirati na ugledu, iako su ga svi već prozreli. To što je sada rekao da ne dolazi jedan je skandal. Besmislena odluka koja nas vodi isključivo u izolaciju. Vjerojatno je to odlučio impulzivno i možda time želi jasno poručiti da on nije čovjek koji će Srbiju uvesti u Europsku uniju. Dok je on na vlasti, mi u EU nećemo ući", izjavila je za N1 Biljana Stojković, profesorica i članica Predsjedništva Demokratske stranke.
A da nije riječ o sudbini građana Srbije, koje predsjednik ionako ništa ne pita, moglo bi se reći, tko gubi, ima pravo da se ljuti. Jer mu, čini se, izmiče još jedna od četiri stolice na kojima je donedavno sjedio.
