Zašto Vučić nije otišao u Bruxelles i koliko će to koštati Srbiju?

U Bruxellesu se danas održava Samit Europske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, kojem Srbija nije prisustvovala jer je tako odlučio predsjednik Aleksandar Vučić. I to svega sedam dana nakon što je na sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, pun entuzijazma, predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Europsku uniju.
U Bruxellesu se održava Samit EU-a i partnera sa Zapadnog Balkana, kojim je predsjedao Antonio Costa, a sudjelovale su i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao i visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. Na kraju sastanka objavljena je Deklaracija EU – Zapadni Balkan, uz očekivanje usklađivanja partnera sa Zapadnog Balkana s njezinim sadržajem.
Samo tjedan dana nakon sastanka s von der Leyen i Costom u Bruxellesu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da njegova država ove godine neće imati svog predstavnika, piše Nova.rs.
„Prvi put u posljednjih 13 ili 14 godina ni ja, ni bilo tko drugi, nećemo otići na tu međuvladinu konferenciju. Nitko neće predstavljati Republiku Srbiju, tako da će Zapadni Balkan biti bez Republike Srbije“, rekao je Vučić za RTS i dodao da je tu odluku donio sam te da Vlada ne treba trpjeti nikakve pritiske zbog toga.
„Smatram da time štitim Srbiju i njezine interese. Srbija je na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo Washingtonu, Bruxellesu ili Moskvi“, kazao je Vučić i dodao da će Srbija ostati na europskom putu dok je on predsjednik.
Dužnosnici Europske unije, sudeći prema reakcijama, nisu previše potreseni Vučićevim potezom.
„Primamo to na znanje i žalimo zbog toga, ali u konačnici, to je njegova odluka“, rekao je dužnosnik Vijeća EU-a za N1 Srbija, dok Vladimir Međak iz Europskog pokreta u Srbiji za Novu kaže da je riječ o pokušaju prikrivanja činjenice da je Vučićeva politika doživjela potpuni kolaps.
Politika propasti
„Još moramo vidjeti što zapravo želi postići ovime, ali na prvu mi to izgleda kao pokušaj prikrivanja da je njegova politika doživjela potpuni kolaps. Zapravo, nekoliko njegovih politika doživjelo je taj kolaps u vrlo kratkom razdoblju. Propala mu je američka politika s Generalštabom, a zatim i neotvaranje Klastera 3, koji se nije ni smio otvoriti jer za to nije bilo nikakve osnove“, kaže Međak i dodaje:
„Četiri godine nisu otvorili ništa, pregovori su potpuno blokirani. Dakle, ovo je pokušaj prikrivanja kolapsa i jedna velika sramota.“
Govoreći o tome kako će se ova Vučićeva odluka odraziti na Srbiju, Međak kaže – tako što neće biti novca iz Plana rasta.
„Riječ je o milijardu i pol eura za dvije godine, a u uvjetima naših financija to je golema svota. Od milijardu i 600 milijuna eura koliko nam je predviđeno, dobili smo samo 100 milijuna, koji se isplaćuju na početku kada se usvoji reformska agenda. Preostalih milijardu i pol je blokirano. Srbija je zapravo ispala iz priče, prestigle su nas i Albanija i Crna Gora“, kaže Međak.
Prvo skoči, pa…
Nakon što je Vučić rekao da će predložiti von der Leyen i Costi da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u EU, reagirao je crnogorski premijer Milojko Spajić porukom „čekamo vas tamo“, na što je Vučić odgovorio da „Crna Gora prvo treba skočiti, pa reći hop“.
To „hop“ stiglo je prije nekoliko dana od potpredsjednika Vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove Filipa Ivanovića, nakon što je objavljena vijest da su zatvorili još pet poglavlja u pregovorima s EU-om, dok Srbija već pune četiri godine stoji na mjestu.
„Oni ulaze ubrzanim procesom, a to smo mogli biti mi, jer smo uvijek bili spremni za sve – za nas je najveći problem politička struktura“, kaže Međak uspoređujući Srbiju sa susjedima.
"Srbija će ponovno biti debela periferija, kao što je bila devedesetih"
„Kad pogledate kriterije, imate politički, ekonomski i pravni. Po ekonomskom kriteriju dijelimo prvo mjesto s Crnom Gorom, po pravnom smo iza nje, ali ispred Makedonije i Albanije. Najveći zaostatak za Crnom Gorom imamo u poglavljima koja se odnose na vanjskopolitičko opredjeljenje, to su poglavlja 30 i 31, i tu bismo ih mogli stići. Međutim, prema političkom kriteriju smo najgori – iza Crne Gore, Albanije, Makedonije… U nekim segmentima bliži Moldaviji. A taj politički kriterij isključivo ovisi o politici vladajuće elite. Drugim riječima, ondje gdje sve ovisi isključivo o njima, tu smo najgori“, kaže Međak.
Zaključak je – s ovom vlašću u Srbiji Europska unija vrlo je dalek san, piše Nova.rs.
„Ako se stvari ne promijene, a to se neće dogoditi bez promjene ove vlasti, Srbija će ponovno biti debela periferija, kao što je bila devedesetih. Jer, ovo je njihova izravna odluka da Srbija ne ide u Europsku uniju. Oni to ne žele i sada stvari dolaze na naplatu. Ovo se moralo dogoditi. Nakon odlaska u Moskvu 9. svibnja i odlaska u Peking 2. rujna, neodlazak u Bruxelles 17. prosinca pokazuje na kojoj je strani strateško opredjeljenje ove vlasti“, zaključuje Međak.