Melvan za N1: Hrvatski pomorci su dobro, nije bilo nikakvih nasilnih postupanja prema njima

Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske rekao je za N1 da su dvojica hrvatskih pomoraca koji se nalaze na brodu kojeg su zaplijenili Iranci dobro i da prema njima nije bilo nikakvih nasilnih postupanja.

"Istina je da se na brodu MSC Francesca nalaze dva hrvatska pomorca. Taj brod je zaplijenjen u Hormuškom tjesnacu. Međutim, nije bilo nikakvih nasilnih postupanja prema posadi.

Koliko nam je poznato, posada je dobro. Oni su s obzirom na uvjete relativno sigurni", rekao je Melvan i osudio pokušaj kompanije da u nesigurnim uvjetima pokušava voditi brod kroz tjesnac.

"Tragično je da se pomorci izlažu opasnosti u situaciji gdje jednostavno rade svoj posao i gdje bi trebali imati zagarantiranu sigurnost tako da se ovakvi neozbiljni potezi od kompanije nisu trebali dogoditi", rekao je Melvan.

Dodao je i da je u Perzijskom zaljevu oko 20 tisuća pomoraca, a od toga 200 hrvatskih.

"Svi oni koji se nalaze unutar zaljeva do sada nisu bili ugroženi. Tražimo da brodovi ostanu gdje jesu sve dok se ne uspostavi sigurna ruta za prolaz", zaključio je Melvan.