"Poduzete sve aktivnosti"
Ministarstvo za N1: Na jednom od brodova koje su zaplijenili Iranci nalaze se dvojica hrvatskih pomoraca
Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu.
U istoj operaciji zaplijenjeni i preusmjereni su i brodovi MSC Francesca i Euphoria.
IRGC je objavio i snimku akcije.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH (MVEP) potvrdilo je za N1 da se na jednom zaplijenjenom brodu nalaze dvojica hrvatskih pomoraca.
"Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.
MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavlja pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti.
S obzirom na osjetljivost slučaja i radi zaštite hrvatskih državljana, u ovom trenutku nismo u mogućnosti dodatno komentirati", naveli su.
Osim Hrvata, na Francesci se nalaze i četiri crnogorska pomorca, priopćio je u srijedu crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, koji je u izjavi za rekao da su crnogorski pomorci i ostala posada dobrog zdravstvenog stanja i sigurni, te da su u tijeku pregovori brodarske kompanije i iranske strane.
