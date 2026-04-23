"Poduzete sve aktivnosti"

Ministarstvo za N1: Na jednom od brodova koje su zaplijenili Iranci nalaze se dvojica hrvatskih pomoraca

Ružica Sabljić , N1 Info
23. tra. 2026. 10:49
A screen capture from a video said to show the seizure of the container ships MSC Francesca and Epaminondas in the Strait of Hormuz
IRIB/Handout via REUTERS via REUTERS

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu.

U istoj operaciji zaplijenjeni i preusmjereni su i brodovi MSC Francesca i Euphoria.

IRGC je objavio i snimku akcije.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH (MVEP) potvrdilo je za N1 da se na jednom zaplijenjenom brodu nalaze dvojica hrvatskih pomoraca.

"Odmah po zaprimanju informacije o događaju, hrvatska diplomatska i konzularna služba pravodobno je poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.

MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima. Naš je prioritet zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana, te nastavlja pomno pratiti razvoj situacije i poduzimati sve potrebne korake u okviru svojih ovlasti.

S obzirom na osjetljivost slučaja i radi zaštite hrvatskih državljana, u ovom trenutku nismo u mogućnosti dodatno komentirati", naveli su.

The Panama-flagged MSC Francesca vessel, in Long Beach, California, U.S., April 16, 2025.
Efrain Morales/via REUTERS

Osim Hrvata, na Francesci se nalaze i četiri crnogorska pomorca, priopćio je u srijedu crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović, koji je u izjavi za rekao da su crnogorski pomorci i ostala posada dobrog zdravstvenog stanja i sigurni, te da su u tijeku pregovori brodarske kompanije i iranske strane.

