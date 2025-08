Meta i Google mijenjaju pravila: "Manje stranke imaju dva mjeseca. Ako se ne prilagode, loše im se piše"

"Društvene mreže, influenceri, baze podataka, totalno nešto drugo od toga što se do sad radilo. A to je bilo "čekamo izbore, platit ćemo oglase, ne moramo previše komunicirati". A sad se to totalno mijenja, moraju naći način kako doći do birača, kako ih više uključiti u razgovore, kako im ponuditi što zanimljiviji sadržaj i kako u to uvezati influencere i druge kanale", zaključuje Palić.