Milanović: Pozivam Vučića da pazi što govori

Predsjednik Republike sudjelovao je na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu. Nakon otvaranja dao je i izjavu za medije.
Oglas
Na početku je komentirao naoružavanje Srbije.
"Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznat da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi - do određene mjere to da žele imati jako defenzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji", rekao je Milanović.
Dodao je i da Vučić daje neobične izjave.
"Ja sam ga jednom već i upozorio da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske koji je potpisao ministar, da to nije nikakav vojni savez. Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čut, osim što je šašavo", rekao je Milanović.
Dodao je i da ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.
"Tu treba zastati. Jer onda bismo i mi valjda s tim saznanjem u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili recimo proturaketne sustave. Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove ko pravi krkani. Mi kupujemo ko pravi čobani", kaže predsjednik i nastavio o naoružavanju Srbije.
"Ne samo da od Izraela kupuju, našeg strateškog saveznika, ne samo da uvaljuju Srbiji moderne i opasne ofenzivne sustave na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BIH, to Izrael valja Beogradu", rekao je Milanović.
"Nisam vidio da se u Plenkovićevom pismu tajniku NATO-a, da se kad se već tuži i žali na Srbiju požalio i recimo na Izrael koji svojim djelovanjem omogućava da Srbija bude dvostruko jača. Kineska raketa je jedno, ruski sustav ometanja je drugo. Opake stvari, ali tu je Izrael da to sve skupa napravi boljim, lepšim i more beautiful i to je naš strateški saveznik", kaže Milanović.
"Zašto Plenković prije osam mjeseci nije napisao pismo, zašto naš plan nabave nije bio drugačiji, bio bi orijentiran na činjenicu da Srbija ima ofenzivno oružje srednjeg dometa. To je opako oružje, niti jedna europska država ga nema, imaju ga Kinezi, Rusi i čini se Iranci. I sad Srbija to ima. Što će s tim? Napasti Hrvatsku? To bi bilo grozno za nas, ali još gore za njih. Ovim putem i pozivam Vučića, ako je to moguće, da pazi što govori", dodaje predsjednik.
O Janafu i MOL-u
Trebaju li Vlada i JANAF dozvoliti MOL-u da transportira rusku naftu, pitali su predsjednika novinari. Milanović je rekao da se u to neće petljati. "Nema pravnih prepreka, koliko ja shvaćam, da se Mađarima dopusti transfer nafte bilo kojeg podrijetla, vlada će odlučiti što će odlučiti. Ja se tu neću uplitati", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas