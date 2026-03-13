Plenković o novom oružju Vojske Srbije: Tako nešto u Europi još nije viđeno. Pisao sam Rutteu o tome
Predsjednik Vlade Andrej Plenković prisustvovao je 16. memorijalnom turniru Svetozara Emila Tedeschija u zagrebačkom hotelu Esplanade, a nakon toga dao je izjavu za medije.
Na samom se početku osvrnuo na glasine o novom naoružanju Vojske Srbije i ponovio da će upozoriti NATO na to, ali nije htio detaljnije.
"Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju. Pisao sam glavnom tajniku Marku Rutteu o tome."
Nije previše detaljno komentirao ni izjave predsjednika Zorana Milanovića upućene izraelskom veleposlaniku Garyju Korenu.
"Nisam slušao njegovu izjavu i nemam tu što baš dodati. Naslušali smo se od njega toliko toga svih ovih godina. To je taj stil koji Hrvatsku visoko profilira i pomaže pridobiti nove saveznike."
Uslijedilo je pitanje o najnovijoj pritužbi MOL-a i Slovnefta Europskoj komisiji na Janaf.
"I ljudi koji se na razumiju u tarife razumiju da kada uzimate neku količinu nafte na duže razdoblje da je nafta povoljnija, a da kad uzimate na kraće da je skuplja. Nafta koja ide preko Janafa puno je povoljnija od one koja je drugim putevima dolazila u Mađarsku i Slovačku."
Kad je riječ o američkom ublažavanju snakcija na rusku naftu premijer je rekao da je riječ o nečemu što neće puno utjecati na cijenu nafte na svjetskim tržištima, no omogućiti će da se financira ruski rat u Ukrajini.
"Ako može Češka..."
Upitan je hoće li ova američka iznimka za sankcije ruskoj nafti biti vjetar u jedra mađarskim željama da Janafom ide ruska nafta.
"Podsjećam da su 2022. nakon početka agresije na Ukrajinu uvedene iznimke za neke od država, ali danas nije više 2022. Ako može Češka, kako ne mogu Mađarska i Slovačka? Bit je u tome što je ruska nafta 30 posto jeftinija i zato je žele Mađari."
Ustvrdio je da Janaf nabavlja dovoljno neruske nafte koja se iskrcava u Omišlju i naftovodom šalje u Mađarsku i Slovačku.
Pohvalio se i da su ga europske kolege pitale kako je tako brzo stavio cijene gorica pod kontrolu iako je barel nafte tako brzo skočio.
"Vlada donosi mjere. Tako smo prošli kroz sve energetske šokove. Kod nas se ta kriza nije osjetila. Mi smo htjeli u travnju ići na tržišne mehanizme, ali kriza je opet nastupila i opet idu mjere. Mi nismo intervencionistička vlada, ali radimo mjere", govori premijer.
Na prigovore ribara i poljoprivrednika podsjetio je da je Plavi dizel trebao poskupiti 26 centi, a poskupio je devet.
Pitanja su se vratila na NATO i zašto Hrvatska nema veleposlanika pri toj organizaciji. Premijer tvrdi "To nije do nas."
"Žao mi je da je to tako. Kažem, nije do nas. Podsjećam, 2020. se pojavljuje 30 ispražnjenih veleposlaničkih mjesta i šaljemo mu listu imena. Predsjednik je odbio ta imena i odjednom se pojavila ta 50:50 teza. Odjednom je 25:75 postalo, no nismo zajednički došli do toga nego oni to tako bez razgovora. Ne ide to tako, treba razgovarati", zaključio je premijer.
