IZRAZIO ZABRINUTOST
Vučić u Münchenu: Branit ćemo svoje, vojni savez Hrvatske, Albanije i Kosova ugrožava Srbiju
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je Srbija ozbiljno ugrožena formiranjem vojnog saveza između Prištine, Zagreba i Tirane te je izrazio zabrinutost zbog, kako kaže, globalne šutnje o tom pitanju.
"Formiranjem vojnog saveza Hrvatske, Prištine i Tirane mi smo ozbiljno ugroženi i pozabavit ćemo se tim problemom. Ovo je pitanje koje moramo shvatiti ozbiljno", rekao je Vučić novinarima u Münchenu, gdje sudjeluje na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, prenosi Index.
"Morat ćemo izvoziti oružje kako bismo zaradili"
Predsjednik Srbije najavio je da će uskoro prisustvovati sastanku Kolegija Glavnog stožera Vojske Srbije i Ministarstva obrane te posjetiti tvornice namjenske industrije. Također je rekao da će biti uloženi dodatni značajni resursi u proizvodnju oružja i vojne opreme s ciljem jačanja obrambenih kapaciteta zemlje.
"Morat ćemo izvoziti oružje kako bismo zaradili, ali ćemo povećati udio proizvodnje koji ide izravno vojsci, što dosad nije bio slučaj. Do 30, možda čak i 40 posto naše proizvodnje sada će ići izravno Vojsci Srbije", naglasio je Vučić.
Vučić je također izrazio zabrinutost zbog toga što, prema njegovim riječima, međunarodna zajednica ignorira pitanje formiranja ovog vojnog saveza, istaknuvši da nije riječ samo o vojnim vezama, nego o savezu s jasnim političkim i sigurnosnim implikacijama.
"Brine me to što se svi prave gluhi i govore bajke o suradnji. Pitanje nije kome prodajete streljivo, nego s kim ste u vojnom savezu, koga branite ili napadate", rekao je Vučić, ponovno postavljajući pitanje zašto je taj savez formiran.
Naglasio je da Srbija ozbiljno shvaća sigurnosne prijetnje te da će učiniti sve što je potrebno kako bi zaštitila svoj narod i teritorij.
"Srbija je spremna braniti svoj teritorij i narod snažnije nego ikada, a iz mjeseca u mjesec bit ćemo sve snažniji", zaključio je Vučić.
Na marginama Minhenske sigurnosne konferencije ministar obrane Hrvatske Ivan Anušić u petak je održao trilateralni sastanak s ministrima obrane Albanije i Kosova, Pirrom Venguom i Ejupom Maqedoncijem, poručivši da suradnja nije "usmjerena protiv bilo kojeg susjeda".
Reakcija nakon albanskih najava
Tema razgovora bila je buduća suradnja u okviru Deklaracije o suradnji na području obrane i sigurnosti, kojom tri zemlje zajednički razvijaju projekte u obrambenoj industriji i unaprjeđuju suradnju svojih oružanih snaga.
Anušić je u objavi na društvenoj mreži X naglasio da Deklaracija nije usmjerena protiv bilo kojeg susjeda te da joj je cilj jačanje stabilnosti i sigurnosti u jugoistočnoj Europi, kao i produbljivanje partnerstva među prijateljskim državama.
"Ova suradnja jasno je usmjerena na jačanje stabilnosti u regiji i ne ugrožava nikoga. Naš je cilj produbiti partnerstvo i savezništvo između Hrvatske, Albanije i Kosova", rekao je Anušić.
Ranije tijekom dana visoki časnici Vojske Srbije izrazili su zabrinutost zbog trilateralne vojne suradnje, ocijenivši je ozbiljnim sigurnosnim izazovom. Ministarstvo obrane Srbije kritiziralo je aktivnosti Albanije, Hrvatske i Kosova, navodeći da su u suprotnosti s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a i Kumanovskim sporazumom.
Reakcija je uslijedila nakon što je Albanija najavila prvu trilateralnu vojnu vježbu triju zemalja za 2026. godinu.
Memorandum o suradnji u području obrane i sigurnosti Albanija, Hrvatska i Kosovo potpisali su 18. ožujka 2025. u Tirani.