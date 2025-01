Milanović: Na debati sam Primorcu maknuo smartphone sa stola

Podijeli :

Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL

Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora aktualni predsjednik koji se kandidira za novi mandat Zoran Milanović gostuje u Index Studiju.

Kako piše Index, u goste su pozvali i nezavisnog HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, ali odgovor nije stigao.

Primorac: Milanović je vjerojatno projekt određenih skupina kojima je Hrvatska slučajna država

Drugi krug predsjedničkih izbora održava se u nedjelju, a birači će imati priliku birati između Milanovića i Primorca.

Milanović je u prvom krugu osvojio 49.09 posto, a Primorac 19.35 posto glasova.

Milanović kaže da Primorac ne želi doći na debatu na kojoj nema pripremljena pitanja. “Na debati sam mu maknuo smartphone sa stola”, rekao je Milanović.

Kaže da su Primorcu cijelo vrijeme na mobitel dolazili podaci “u realnom vremenu”. Nakon nekog vremena su s televizije uzeli Primorcu mobitel i dali mu olovku, kaže Milanović.

Vojni zapovjednici ne mogu u saboru otvoreno govoriti kao što mogu na zatvorenim sjednicama na kojima je ograničen krug ljudi.

“To je toliko očita stvar svima koji su upućeni, osim Anušiću i Plenkoviću”, rekao je.

Milanović kaže da je bilo naporno gledati debatu između njega i Primorca, te da je bilo previše replika.

“Meni je bilo kao da gledam dvije peškaruše”, rekao je Alač. “Hvala Vam puno”, kaže Milanović.

“Peškaruše… Znate kako u Dalmaciji imate dvorove između kuća, pa se one potuku, počupaju, pa se dogodi tragedija, pa se svi rasplaču. Toga zajedničkog plača ovdje neće biti”, rekao je.

Alač kaže da je Primorac u debati inzistirao na “gdje si bio 91.?”. Milanović kaže da je to sluđivanje kojem je cilj da se više ne zna što je istina.

“Razgovaramo pred milijun ljudi pred kojima ja imam kapitala, koji su mi već ukazali podršku, što je dokazano već u prvom krugu izbora. Povjerenje ljudi gradim, njegujem i čuvam već 20 godina. To valjda nešto vrijedi. Ako si inteligentan, moraš se zapitati kome će ljudi vjerovati – tebi ili meni? Ovo je poslovna odluka.

Ljudi će vjerovati meni jer govorim istinu o tebi. Kako misliš živjeti nakon svega toga, čovječe. Nisam rekao ništa osim istine, samo nisam imao vremena reći sve. Moraš biti zaista perfidnjak da bi u svojoj pišljivoj biografiji napisao sve ono. Moja biografija stane na jednu stranicu…”, rekao je Milanović.

“On je bio jedva prosečan fakulteta u Splitu, on to piše da je završio Medicinski fakultet u Zagreb, pazite koji kompleksaš. Dakle tada je zaista splitska medicina bila formalno podređena Zagrebu nije još bila potpuno autonomna zbog veličine Zagreba. Dakle on će napisati Sveučilište u Zagrebu Medicina u Splitu to ga proganja”, kaže.

Primorac ima mozak goluba, ne vrane koja je inteligentna, rekao je Milanović.

“Primorac nije dezerter, on je pobjegulj”

“On je pobjegulja, otišao je kao jedva prosječan student fakulteta u Splitu… On piše da je u Zagrebu, tada je zagrebački fakultet bio jači”, rekao je.

“On nije dezerter, on je pobjegulja. Nije jedini koji je otišao u Ameriku dok rat nije bio izvjestan. Nije jedini. Ali to predstaviti kao neki veliki svjetski plan. On je išao doktorirat, a ne završit forenziku. On uopće nema pristup jamama. On se u debati razmeće podacima koji, ako su točni, su tajni. Tim podacima imamo pristup ja i Plenković”, rekao je.

Primorac je na debati čitao iz knjige koju je za Večernji napisao neki dvorski novinar, rekao je stvari koje ja nisam nikad rekao, kaže Milanović i naglašava da on nikad ženi ne bi rekao da je koza.

