Milanović razgovarao s vodstvom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je u četvrtak s vodstvom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) koje ga je upoznalo s dosadašnjim radom Udruge te mu predstavilo planove i prijedloge za daljnji razvoj suradnje u području civilne zaštite i sigurnosti Hrvatske.
Primjena bespilotnih sustava u kriznim situacijama
BSKS je strukovna, volonterska i neprofitna udruga koja na području Republike Hrvatske okuplja stručnjake i operativce uključene u primjenu bespilotnih sustava u svrhu zaštite i spašavanja ljudi, obrane od poplava, požara i drugih kriznih situacija koje predstavljaju ugrozu civilnom stanovništvu.
„Sustav civilne zaštite zahtjeva stalno usavršavanje i razvoj novih znanja, što sa sobom nosi i nove rizike. Bespilotni sustavi kao specijalizirano područje traže jasna pravila, organizaciju i pripremu kako bi se osigurala učinkovita i sigurna primjena u kriznim situacijama, zaštiti i spašavanju te protupožarnom djelovanju“, rekao je na sastanku predsjednik Udruge Željko Riha.
Istaknuto je kako udruga pruža stručne smjernice o učinkovitoj primjeni bespilotnih sustava u kriznim situacijama; promiče sigurnosne aspekte i standarde uporabe dronova; provodi edukacije, vježbe i provjere spremnosti svojih članova; operativno djeluje kada je potrebno, u suradnji s drugim dionicima sustava civilne zaštite bilo gdje u Hrvatskoj te razvija međunarodnu suradnju u području primjene bespilotnih sustava.
80 osposobljenih "udaljenih pilota"
Udruga broji više od sto članova među kojima je 80 njih osposobljenih „udaljenih pilota“ kako se stručno nazivaju ljudi koji upravljaju dronovima.
Djelovanje i misiju Udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama predsjednik Milanović je podržao kao hvale vrijednu inicijativu te ih pozvao da nastave s radom na korist cijele zajednice.
U razgovoru s Predsjednikom ukazali su i na probleme koji proizlaze iz činjenice da je danas vrlo jednostavno nabaviti bespilotnu letjelicu pa ih mnogi koriste bez dozvole što može uzrokovati i nesreće.
Zbog toga su pokrenuli i medijsku kampanju u suradnji s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo „Kada gori - dron je na zemlji” kojom se podiže svijest o sigurnosti letenja tijekom protupožarne sezone.
Iz niza svojih akcija izdvojili su sudjelovanje u potrazi za nestalim zrakoplovom u Ličko-senjskoj županiji, kao i snimanje stanja u neboderu Vjesnika nakon nedavnog požara.
