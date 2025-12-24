STANKO PERICA
Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice: Pozivamo na empatiju prema tim ljudima. I Isus je bio izbjeglica
Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi Stanko Perica, u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je status migranata, koji se suočavaju s novim pravilima u Europi.
"Već dugo je Europa u potrazi za održivijim sustavom migriranja. Većina političara će se složiti da zemlje s više mogućnosti imaju dužnost pomoći onima koji su u humanitarnim krizama i suočeni su s ratom ili neimaštinom. Posljednjih godina taj sustav nije funkcionirao pa se traže nove osnove", rekao je Perica:
"Ne smije situacija biti prepuštena kaosu, kao što sad svjedočimo. Jer, ljudi se često okreću krijumčarima. A u svijetu je sve više kriza i migracija pa nije lako napraviti distinkciju. Tko je u svojoj zemlji progonjen, trebao bi moći dobiti azil u zemlji gdje mogu biti zaštićeni. Trenutno se to ne može i to nije dobro."
Nismo dovoljno solidarni
Statistika je porazna, samo 18 azila je u ovoj godini uručeno u Hrvatskoj. Nekad su brojke bile bolje po tom pitanju...
"Nažalost, zbog sustava koji je takav, većina ljudi prolazi, ne žele biti primijećeni, pa radije plate da ih se preveze kroz teritorij i da ne ulaze u statistike. Većina njih smatra da će zbog Dublinskog sustava biti vraćeni u Hrvatsku, ako u njoj budu evidentirani, a onda iz nje u zemlju iz koje su pobjegli. Hrvatska ne sudjeluje dovoljno u mehanizmima solidarnosti premda su svi troškovi pokriveni od strane Europske unije. Mislim da nam tu promiče jedna zaista važna stvarnost. Nismo dovoljno solidarni i mislim da bismo mogli učiniti više nego što činimo."
Nedavno smo bili svjedoci tragedije kod Slavonskog Broda, kad su se utopili ljudi pri pokušaju prelaska Save. Također, humanitarne organizacije nemaju pristup centrima gdje su strani državljani pa se ne zna što se tamo događa.
"Da, to je čudna karakteristika hrvatskog sustava azila, nažalost. Nemamo pristupa centrima, za razliku od svih zemalja u Europskoj uniji, ali i van nje. Ulazimo u takve centre u Srbiji, Makedoniji, Kosovu... Nažalost, sustav je takav da uvjetuje upravo to, da migranti pogibaju budući da žele izbjeći situaciju u kojoj će se staviti u ruke hrvatskom sustavu azila."
Iz kojih zemalja dolaze ljudi koji najčešće traže azil?
"Možemo reći da gotovo iz čitavog svijeta ljudi prolaze kroz naše krajeve. Jer, BiH i Srbija imaju bezvizni sustav s nekim državama, a one su u Africi, Aziji, Južnoj Americi... I potom ti ljudi prelaze granicu s Hrvatskom pa da dođu do zapadne Europe."
Podsjetio je Perica vjernike da je i Isus bio izbjeglica, ali i da je Hrvatska bila u ratu pa su njeni građani bili prognanici i izbjeglice. No, to se zaboravilo i zaboravlja.
"Posljednjih godina u Europi i svijetu značajno rastu stranke koje propagiraju populistički diskurs i narativ usmjeren protiv migranata, govoreći im kako su oni krivi za gotovo sve pogrešno i otežavajuće u njihovom društvu. Pokazuje se da je takav narativ uspješan, kao uvijek u povijesti. Okrivljavanje određenih skupina u društvu uvijek je prolazilo i, nažalost, još uvijek prolazi. Mi se trudimo prikazati lijepu, humanitarnu stranu te stvarnosti. Pozivamo na empatiju, dobrodošlicu i da budemo ljudi koji će propagirati kulturu spajanja, a ne sukoba. Dužnost svakog od nas je biti otvoren, inkluzivan i biti spreman otvoriti se drugima", zaključio je Stanko Perica.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare