Ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice: Pozivamo na empatiju prema tim ljudima. I Isus je bio izbjeglica

"Nažalost, zbog sustava koji je takav, većina ljudi prolazi, ne žele biti primijećeni, pa radije plate da ih se preveze kroz teritorij i da ne ulaze u statistike. Većina njih smatra da će zbog Dublinskog sustava biti vraćeni u Hrvatsku, ako u njoj budu evidentirani, a onda iz nje u zemlju iz koje su pobjegli. Hrvatska ne sudjeluje dovoljno u mehanizmima solidarnosti premda su svi troškovi pokriveni od strane Europske unije. Mislim da nam tu promiče jedna zaista važna stvarnost. Nismo dovoljno solidarni i mislim da bismo mogli učiniti više nego što činimo."