Milanović: Treba gledati svoje poslove i ne gurati se ni u kakve "koalicije voljnih"

Govoreći o situaciji u svijetu naglasio je kako se „Europa promijenila dramatično“ te je upozorio kako se i situacija u NATO-u promijenila zbog stavova SAD-a. „Teško mi je povući paralelu, ali - što je NATO bez SAD-a? Postoji i ne postoji. Američka strategija o nacionalnoj sigurnosti je jedno, nastup glavnog tajnika NATO-a nešto treće. Slušamo o izvorima prijetnje, ne samo u riječima glavnog tajnika, nego i nekolicine predsjednika država i vlada najvećih europskih država. Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti“, rekao je predsjednik Milanović.