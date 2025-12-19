Obraćanje predsjednika
Milanović: Treba gledati svoje poslove i ne gurati se ni u kakve "koalicije voljnih"
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.
"U ovim trenucima zbunjenosti Europe i jedne drame koja još uvijek čeka katarzu u Ukrajini, gdje su poginule tisuće vojnika, nama ostaje da se nadamo da će biti više razuma. Ne želim da hrvatski političari i lideri budu među krivcima i među odgovornima jer nema potrebe za tim. Treba gledati svoje poslove i svoje interese, ne gurati se ni u kakve „koalicije voljnih“ jer čemu onda služi NATO“, poručio je predsjednik Milanović u svom govoru na HVU.
Govoreći o situaciji u svijetu naglasio je kako se „Europa promijenila dramatično“ te je upozorio kako se i situacija u NATO-u promijenila zbog stavova SAD-a. „Teško mi je povući paralelu, ali - što je NATO bez SAD-a? Postoji i ne postoji. Američka strategija o nacionalnoj sigurnosti je jedno, nastup glavnog tajnika NATO-a nešto treće. Slušamo o izvorima prijetnje, ne samo u riječima glavnog tajnika, nego i nekolicine predsjednika država i vlada najvećih europskih država. Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti“, rekao je predsjednik Milanović.
Govoreći o stanju u Hrvatskoj vojsci, rekao je kako „nama u Hrvatskoj za formacijsku popunu nedostaje četiri tisuće ljudi“. „Oprema vrijedi s ljudima koje sada imamo, ali bez one šire grupacije, bez tisuća i tisuća vojnika, pješaka prije svega, vojska ne postoji. Kako ćemo privući generaciju mlađih muškaraca, kako ćemo ih nagovoriti da se uključe u jednu tako strogo rigidan hijerarhijski ustav kakav je vojska? Vojska je pokora, poslušnost, lojalnost, vjernost, žrtva – to je vojska“, rekao je predsjednik i pozdravio odluku o uvođenju temeljne vojne obuke.
Vojni rok
„Mi u Hrvatskoj smo se opredijelili za to, to pozdravljam i mislim da je to dobra odluka, da ponovno uvedemo mogućnost služenja roka koja nije obvezna. Ali, to je sustav koji neće dovesti do adekvatne popune, nedostajat će ljudi. Psihoza straha koja se stvara košta nas, to doprinosi tome da su ljudi pomalo rezervirani i ambivalentni. A na nama je da brinemo o svojim brigama i svojim izazovima. Nama nedostaje četiri tisuće vojnika, časnika i dočasnika i to moramo nekako popuniti. Mislim da je put koji je odabran i za koji je glasao Hrvatski sabor dobar put i da ima šanse da u tome polučimo dobre rezultate“, rekao je predsjednik.
„U međuvremenu treba graditi sposobnosti, znanja i naoružavati se, ali isto tako u pristupu pregovorima i dogovorima oko naoružanja ne zanositi se nekakvim hologramima strateških saveznika koji onda istu tu robu prodaju tvojem susjedu, koji nije u NATO-u i to moderniju robu i tko zna što još“, nastavio je i ukazao kako je takav način prodaje oružja „dobar primjer da vidimo kako stvari funkcioniraju“.
„Neće to Hrvatsku koštati sigurnosti, radi se o malim državama. Neće to nas koštati kao 1991. godine ni u najgorem scenariju koji se, vjerujem, neće nikada dogoditi. Ali, ova cijela epizoda govori o tome da države, neću ih imenovati, gledaju isključivo svoje interese i prodati će svakome tko ponudi novac da bi zaradili i ostvarili strateški utjecaj. Jedina država koja se tako ne ponaša su SAD“, rekao je i zaključio kako „te lekcije trebamo polako usvajati, ne se zanositi, biti lojalan i dobronamjeran, ali isto tako promatrati stvari i gledati kakvi su odnosi“.
Povodom obilježavanja Dana Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ Predsjednik Republike Hrvatske je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti donio Odluke o promicanjima djelatnih časnica i časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U čin pukovnice promaknuta je bojnica Vesna Pehar. U čin bojnika/bojnice promaknuti su: satnica Vedrana Jelenić, satnik Marijan Gospočić, satnica Ivana Madžar Colić, satnik Mario Klun i satnica Jelena Petrović Vučković. U čin natporučnika promaknut je poručnik Ivan Mihaljević.
Osim predsjednika Milanovića na svečanosti obilježavanja 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ obratili su državni tajnik ministarstva obrane Republike Hrvatske Branko Hrg, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid i zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Slaven Zdilar.
Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić i savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, navodi se u pripćenju Ureda predsjednika.
