SUHO OKO
U Engleskoj povučena hrana za pse nakon prijava da su ljubimci gubili vid
Američki brend hrane za pse Years povukao je sva svoja svježa jela nakon prijava vlasnika da su njihovi ljubimci razvili očnu bolest koja, ako se ne liječi, može dovesti do gubitka vida.
Kompanija Years pozvala je vlasnike da svojim psima odmah prestanu davati svježa jela tog brenda. Upozorili su ih i da ih ne daju drugim životinjama, ne doniraju niti prodaju.
Nakon što su pojedini vlasnici prijavili da njihovi ljubimci ne reagiraju na liječenje, a neki su pritom izgubili vid, iz Yearsa su za Guardian rekli: "Slika je mješovita. Neki oftalmolozi navode da psi dobro reagiraju na liječenje... drugi su zabilježili ograničene ili sporije reakcije."
Kompanija posluje putem pretplatničke usluge koja korisnicima dostavlja "personalizirana" jela, a njezini se proizvodi prodaju i u pojedinim trgovinama, među kojima je Pets at Home.
Što je suho oko kod pasa?
Years je objavio da je do ranih jutarnjih sati u srijedu zaprimio 192 prijave kupaca o "potencijalnim, ali neprovjerenim problemima s očima", i to među otprilike 40.000 korisnika. Prethodno su naveli da su do nedjelje "zaprimili 57 sumnjivih slučajeva" bolesti poznate kao iznenadno obostrano suho oko.
Suho oko kod pasa, poznato i kao keratokonjunktivitis sicca (KCS), nastaje kada pas ne proizvodi dovoljno suza, zbog čega oči postaju vrlo bolne. Obostrano znači da bolest zahvaća oba oka.
Royal Kennel Club na svojim stranicama navodi da oboljeli psi mogu trljati oči, žmiriti ili biti osjetljivi na svjetlost. "Njihove oči mogu biti upaljene i crvene, a rožnica može izgledati suho i bez sjaja. Često se pojavljuje gusti, sluzavi iscjedak u oku ili oko njega.
"Ako se ovo stanje ne liječi dovoljno rano ili se ne kontrolira učinkovito, može dovesti do problema s vidom i sljepoće."
'Liječenje može trajati cijeli život'
Facebook grupa pod nazivom Years Dry Eye Cases and info, osnovana u petak, do srijede ujutro okupila je više od 2100 članova.
Pokrenuta je i druga grupa u kojoj se raspravlja o mogućim "pravnim opcijama za one koji su pogođeni suhim okom koje je potencijalno povezano s povlačenjem proizvoda s years.com".
Brojni vlasnici pasa na tim su Facebook stranicama objavili da su njihovi ljubimci iznenada razvili suho oko dok su jeli Yearsova jela, a mnogi su objavili i fotografije svojih životinja.
Na pojedinim veterinarskim stranicama navodi se da liječenje tog stanja može biti potrebno tijekom cijelog života.
'Novi slučajevi objavljuju se svakog sata'
Years je na svojim internetskim stranicama objavio da je povlačenje uslijedilo nakon prijava o potencijalnoj neželjenoj reakciji pojedinih pasa na heljdu, sastojak koji je uključen u njihova jela.
Heljda je u Yearsova jela uvedena prije nekoliko mjeseci, a u međuvremenu obrisana objava na njihovu blogu, datirana u veljači ove godine, bavila se pitanjem je li sigurna za pse.
"U većini slučajeva, da, heljda je sigurna za pse – pod uvjetom da je pravilno kuhana i da se daje u razumnim količinama", pisalo je u objavi. Dodano je i: "Ovdje u Yearsu pažljivo izračunavamo odgovarajuću količinu heljde koju treba uključiti... kako bismo osigurali da vaš pas dobije sve prednosti bez ikakvih rizika."
Jedan vlasnik psa koji je primio obavijest o povlačenju rekao je Guardianu da njegov trogodišnji shiba inu zasad nema nikakve simptome, "ali nakon osam mjeseci na ovoj novoj hrani iskreno sam zabrinut zbog toga hoće li se pojaviti problemi s očima".
Vlasnik, 23-godišnjak iz Londona, rekao je da je Yearsov korisnik dvije godine. Dodao je da se u Facebook grupi "novi slučajevi objavljuju svakog sata".
Heljda kao potencijalni čimbenik koji doprinosi problemu
Years je na svojoj internetskoj stranici naveo da "iz predostrožnosti" dobrovoljno povlači sva svježa jela, dodajući: "Ovo slijedi nakon malog broja prijava o potencijalnoj neželjenoj reakciji pasa na heljdu, uobičajen sastojak koji je odobren za uporabu." Svi korisnici dobili su novu recepturu koja je sadržavala heljdu.
Iz Yearsa su naveli da su krajem srpnja počeli zaprimati više prijava o psima koji su razvili iznenadno obostrano suho oko. Dodali su da su 1. kolovoza neovisni veterinar i specijalist Kraljevskog koledža veterinarskih kirurga procijenili da je, na temelju dostupnih podataka, "malo vjerojatno" da postoji povezanost s hranom Years, ali su preporučili daljnju istragu.
Kompanija je pokrenula istragu koja je uključivala laboratorijska testiranja, suradnju s oftalmolozima i upitnik za korisnike, a angažirala je i dva neovisna stručnjaka "koji će voditi formalne istrage o uzroku i toksikologiji". U ponedjeljak je donijela odluku o dobrovoljnom povlačenju svih proizvoda.
"Istraga je identificirala heljdu kao potencijalni čimbenik koji doprinosi problemu, a to uključuje i ispitivanje moguće kontaminacije unutar opskrbnog lanca heljde", rekao je glasnogovornik. "Daljnja neovisna laboratorijska testiranja su u tijeku.
"Years je odlučio dobrovoljno povući proizvode iz predostrožnosti, a ne zato što je dokazana bilo kakva uzročnost... Nema konačnih dokaza ni [utvrđene] povezanosti s Yearsom, ali istražili smo različite čimbenike i donijeli odluku o dobrovoljnom povlačenju na temelju više potencijalnih čimbenika."
Glasnogovornik je rekao da Facebook grupa "nije skupina provjerenih korisnika i u njoj će biti onih koji imaju probleme, onih koji ih nemaju i onih koji je samo prate". Dodao je da je objava o heljdi uklonjena "kako bi se izbjegla zabuna kupaca oko tog sastojka".
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