U Engleskoj povučena hrana za pse nakon prijava da su ljubimci gubili vid

"U većini slučajeva, da, heljda je sigurna za pse – pod uvjetom da je pravilno kuhana i da se daje u razumnim količinama", pisalo je u objavi. Dodano je i: "Ovdje u Yearsu pažljivo izračunavamo odgovarajuću količinu heljde koju treba uključiti... kako bismo osigurali da vaš pas dobije sve prednosti bez ikakvih rizika."