Most prozvao HGK zbog opasnog otpada u Gospiću, stigao ekspresan odgovor

"Strukovna udruženja su oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica HGK radi unaprjeđivanja rada i poslovanja tvrtki koje obavljaju određenu djelatnost. Matično udruženje određuje se prema NKD djelatnosti. Članovi Udruženja, uključujući i predsjednike, nisu djelatnici HGK i ne primaju naknadu. Udruženje nema pravnu osobnost. Predsjednika i tijela Udruženja biraju same tvrtke članice, tj. struka bira tko će zastupati struku. Svrha je ujediniti poslovne subjekte koji se bave određenim djelatnostima s ciljem uklanjanja administrativnih i drugih prepreka koje se javljaju u poslovanju i pronalaženja odgovarajućeg zakonskog okvira kojim bi tvrtke postale konkurentnije, uključujući i komentiranje prijedloga regulative koja je u javnom savjetovanju. Cilj je i međusobna suradnja i promicanje zajedničkih interesa te iznalaženje rješenja za probleme s kojima se tvrtke susreću na tržištu", pojašnjavaju iz HGK.