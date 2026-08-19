SNIMKA S UGLJANA
Policija o kolegi koji je bacio opušak kroz prozor auta: Neprihvatljivo! Mi trebamo biti primjer...
Policija je reagirala na snimku na kojoj se vidi kako policajac kroz prozor službenog automobila baca zapaljeni opušak cigarete na otoku Ugljanu te je pokrenula provjere.
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Videosnimku je u utorak, 18. kolovoza, objavio portal Morski.hr, a prema neslužbenim informacijama iz Policijske uprave zadarske, nastala je u svibnju ove godine.
Snimka je zabilježena 27. svibnja u 21.45 na otoku Ugljanu. Nakon njezine objave zadarska policija pokrenula je postupak utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti događaja. Snimku možete pogledatiovdje.
"Policijski službenici svojim postupanjem trebaju biti primjer zakonitog, odgovornog i profesionalnog ponašanja. Postupanje kakvo se vidi na snimci, ako se utvrdi da ga je počinio policijski službenik, neprihvatljivo je, posebno u razdoblju povećane opasnosti od nastanka i širenja požara. Takvo ponašanje nije u skladu sa standardima koji se očekuju od policijskih službenika te može narušiti ugled policijske službe. Policija, zajedno s drugim žurnim službama, svakodnevno sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na zaštitu života, imovine i sigurnosti građana te prevenciju požara", odgovorili su za Slobodnu Dalmaciju iz zadarske policije.
Iz policije poručuju da sada slijedi utvrđivanje svih činjenica i okolnosti događaja. Ako se provjerama utvrdi disciplinska odgovornost policijskog službenika, protiv njega će biti poduzete odgovarajuće mjere propisane Zakonom o policiji.
"Policija je pokrenula provjere, a utvrdi li se disciplinska odgovornost policijskog službenika, protiv njega će biti poduzete odgovarajuće mjere", poručuju iz PU zadarske.
O rezultatima provedenih mjera i radnji javnost će, dodaju, biti pravovremeno izviještena.
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