Policija o kolegi koji je bacio opušak kroz prozor auta: Neprihvatljivo! Mi trebamo biti primjer...

"Policijski službenici svojim postupanjem trebaju biti primjer zakonitog, odgovornog i profesionalnog ponašanja. Postupanje kakvo se vidi na snimci, ako se utvrdi da ga je počinio policijski službenik, neprihvatljivo je, posebno u razdoblju povećane opasnosti od nastanka i širenja požara. Takvo ponašanje nije u skladu sa standardima koji se očekuju od policijskih službenika te može narušiti ugled policijske službe. Policija, zajedno s drugim žurnim službama, svakodnevno sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na zaštitu života, imovine i sigurnosti građana te prevenciju požara", odgovorili su za Slobodnu Dalmaciju iz zadarske policije.