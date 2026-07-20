Milijunska obnova Autobusnog kolodvora Zagreb: Objavljeno u što se prvo ulaže

Krajina u izvješću navodi da je Autobusni kolodvor Zagreb lani imao ukupan prihod od 4,6 milijuna eura, nakon što je godinu prije imao 4,49 milijuna eura. U 2023. prihodi su iznosili 5,26 milijuna eura, u 2022. godini 4,63 milijuna eura, a drugoj polovini 2021. dosegnuli su gotovo dva milijuna eura.