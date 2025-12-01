Oglas

mirta matić

Milanovićeva kandidatkinja odgovorila na optužbe: "Postala sam optuženik bez optužnice"

N1 Info
|
01. pro. 2025. 14:20
mirta matić pred odborom za pravosuđe
Saborski Odbor za pravosuđe saslušava danas troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, o kojima će se glasati naknadno, a prije čega je predsjednik Odbora Nikola Grmoja (Most) predložio dopunu dnevnog reda tražeći da se pozove glavnog državnog odvjetnika, što nije prihvaćeno.

Na današnju sjednicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora stiglo je troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda: Aleksandra Maganić, Mirta Matić i Šime Savić.

Nakon što je svoj program predstavila Aleksandra Maganić, na red je došla Mirta Matić, koja je dobila podršku predsjednika Zorana Milanovića i Opće sjednice Vrhovnog suda, javlja Dnevnik.hr.

Uoči sjednice zbog nje se odvijala prava drama zbog sumnji da je kao sutkinja Visokog trgovačkog suda bivšem suprugu dojavila da se nalazi pod mjerama tajnog praćenja zbog istrage o dodjeli štandova na zagrebačkom Adventu.

Predsjednik Odbora Nikola Grmoja je nije želio sazvati sjednicu s kandidatima za Vrhovni sud sve dok mu USKOK ne pošalje izvješće o Matić, koje je on dobio i u petak pokazao drugim članovima Odbora.

Grmoja je danas Mirti Matić, nakon njezina izlaganja, zamjerio što se uopće nije osvrnula na ono što je, tvrdi, problematično u njezinu imenovanju, a to su optužbe da je bivšem suprugu javila da je pod nadzorom.

"Ja sam to javno demantirala i to je javno objavljeno. Nisam se u predstavljanju programa očitovala na medijske natpise", rekla je.

"Ja sam od svjedoka u jednom postupku postala optuženik bez optužnice i osuđenik bez presude. Nisam počinila kazneno djelo, a glasno ću reći: svi imaju moju dozvolu da iznesu sve moje transkripte razgovora i iskaze. Nemam se ničega u svom životu sramiti pa ni toga", dodala je. 

Tri pitanja

Grmoja joj je u danjoj raspravi postavio tri pitanja: Je li imala mobitel koji je glasio na firmu njezina bivšeg supruga? Je li s njegovom sestrom razgovarala o tome da je on pod mjerama? Je li o tome razgovarala s Zoranom Bajićem?

"Svi odgovori na ta pitanja su u predmetu tako da ja na ovaj način na ta pitanja ne mogu odgovoriti", rekla je Matić.

