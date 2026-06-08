Sustav JEER
Ministarstvo ima plan za borbu protiv rada na crno: "To je tek prva stepenica..."
Borba protiv neprijavljenog rada uskoro bi mogla postati učinkovitija zahvaljujući novom sustavu elektroničke evidencije radnog vremena. Ministarstvo rada predstavilo je projekt koji bi inspekcijama trebao omogućiti brže otkrivanje nepravilnosti, posebno u djelatnostima poput građevine i platformskog rada. Uz digitalnu platformu, pokreću se i edukativne kampanje kojima se želi upozoriti na posljedice rada na crno i potaknuti poštivanje radnih prava.
Danas je predstavljen novi alat u borbi protiv neprijavljenog rada i zlouporaba na tržištu rada. Jer, dosadašnji mehanizmi nisu bili dovoljni za učinkovito suzbijanje rada na crno.
Sustav nije bio dostatan
"Shvatili smo da zapravo cijeli taj fragmentirani sustav različitih zakona koji djeluju protiv neprijavljenog rada nije dostatan i da nam je potreban jedan novi, poseban zakon koji će u potpunosti riješiti tu nepoželjnu i neprihvatljivu pojavu na tržištu rada", kaže Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP).
Upravo će se izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada ovoga tjedna naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. One dodatno jačaju alate za nadzor tržišta rada, a među njima je i sustav elektroničke evidencije radnog vremena, kojim država želi brže prepoznavati nepravilnosti i učinkovitije štititi prava radnika.
"Promocija ovog Zakona, promocija vrijednosti koje on donosi i digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav, bez obzira na kritike koje su nekad opravdane i neopravdane, čine nas da budemo bolji, da napredujemo kao društvo i kao sustav i tu smo zbog toga svi na istom zadatku", kazao je Alen Ružić, ministar rada.
Četiri digitalne platforme
Sustav elektroničke evidencije radnog vremena, poznat pod nazivom JEER, omogućuje digitalno praćenje radnog vremena i povezivanje podataka iz više državnih registara. Tako nadležne institucije mogu jednostavnije uspoređivati podatke o prijavljenim radnicima, radnim dozvolama i isplatama te lakše otkrivati moguće nepravilnosti. Za sada su sustavom obuhvaćene četiri digitalne platforme – Bolt, Glovo, Uber i Wolt, odnosno djelatnosti dostave i taksi prijevoza.
"Povezan je s MUP-om, sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektroničku povezanost rada s prijavama, s radnim dozvolama, ali i financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Tako i Porezna uprava ima uvid u transakcije i moguće je raditi ciljane nadzore", rekla je Anita Zirdum, v.d. ravnateljice Uprave za rad i zaštitu na radu.
Upravo bi digitalna povezanost podataka trebala omogućiti da inspekcijske službe više ne djeluju isključivo po prijavama, već da unaprijed prepoznaju sumnjive obrasce i usmjere nadzore tamo gdje je rizik najveći.
Nelojalna konkurencija
"Na temelju podataka koje taj sustav sadrži, nadležna inspekcija može unaprijed provjeriti podatke u sustavu, može ići u ciljane nadzore, učinkovito provesti nadzore i zaista utvrditi neprijavljeni rad. To je tek prva stepenica, planiramo širiti taj sustav i na druga rizična područja", dodaje Josipa Klišanin.
Sljedeća djelatnost u kojoj bi sustav trebao biti uveden jest građevinski sektor, posebno velika gradilišta. Razlog su specifični uvjeti rada i česte promjene lokacije.
"Svi ovi koji se ne pridržavaju zakona predstavljaju nelojalnu konkurenciju. U građevinskom sektoru se borimo s problemom nelojalne konkurencije iz trećih zemalja", kaže Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.
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"Promocija, edukacija poduzetnika, poslodavaca i naših partnera. Mi ćemo kroz sustav naših komora organizirati za poslodavce 20 edukacija širom cijele Hrvatske, a u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu organizirat ćemo edukacije i za srednjoškolce", kako kaže Marija Šćulac, potpredsjednica HGK-a.
Nakon platformskog rada, a potom i građevinskog sektora, nadležni planiraju sustav postupno širiti i na druga područja u kojima postoji povećan rizik od neprijavljenog rada. Cilj je, poručuju, jednostavan – manje sive ekonomije, učinkovitiji nadzor i jednaka pravila za sve na tržištu rada.
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