Ministarstvo ima plan za borbu protiv rada na crno: "To je tek prva stepenica..."

"Promocija ovog Zakona, promocija vrijednosti koje on donosi i digitalizacija radnog vremena predstavljaju uvođenje reda u sustav, bez obzira na kritike koje su nekad opravdane i neopravdane, čine nas da budemo bolji, da napredujemo kao društvo i kao sustav i tu smo zbog toga svi na istom zadatku", kazao je Alen Ružić, ministar rada.