Ružić predstavio elektroničku evidenciju radnog vremena: Evo o čemu je riječ

"U prvom redu mislimo na promociju vrijednosti prijavljenog rada za najmlađe u lancu zaposlenih koji možda na početku svoje karijere ne misle toliko na vrijednosti koje proizlaze iz onog dijela davanja koje ne predstavljaju neto plaću, ne samo mirovinska davanja, već i ostale koristi, a koje predstavljaju ne samo legalnu nužnost, već i sigurnost", istaknuo je Ružić uoči početne konferencije projekta.