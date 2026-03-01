VIDEO / Iran pogodio izraelski grad, protuzračna obrana zakazala

Izraelske hitne službe priopćile su u nedjelju da je osam ljudi poginulo u iranskom raketnom napadu na grad Beit Shemeshu, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o troje mrtvih, a Kuvajt o jednoj poginuloj osobi u iranskoj odmazdi.
Iranska revolucionarna garda priopćila je da je četirima balističkim projektilima gađala američki nosač zrakoplova Lincoln, prenose iranski državni mediji.
Prema Agenciji za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva, jedan je brod pogođen nepoznatim projektilom 17 nautičkih milja sjeverozapadno od luke Mina Sakr u emiratu Ras Al Haimah u UAE-u.
Veliki oblaci dima vidjeli su se na području luke Zajed u prijestolnici Emirata Abu Dhabiju, rekao je svjedok za Reuters.
An Iranian ballistic missile attack has reportedly killed at least eight people and injured around 27 others in Israel’s city of Beit Shemesh. pic.twitter.com/UePX1tT92V— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 1, 2026
Nakon što je Iran uzvratio zračnim napadima diljem Perzijskog zaljeva, Anvar Gargaš, savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, države koja je saveznik SAD-a i velika naftna sila, pozvao je Teheran da se "vrati pameti", rekavši da ovo nije rat s arapskim zaljevskim susjedima Irana.
Izrael je u nedjelju pokrenuo novi val napada na Teheran, rekavši da mu je cilj dominirati nebom nakon što su snage Židovske države likvidirale iranskog vrhovnog vođu. U proteklih 24 sata, izraelski su zrakoplovi izveli napade kako bi otvorili "put do Teherana", a većina sustava zračne obrane u zapadnom i središnjem Iranu demontirana je.
No glasnogovornik izraelske vojske, potpukovnik Nadav Shoshani, rekao je da i dalje imaju puno ciljeva, među kojima i postrojenja vojne industrije. "Imamo kapaciteta i ciljeva da nastavimo koliko god je potrebno", rekao je.
