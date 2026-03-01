VIDEO / Iran pogodio izraelski grad, protuzračna obrana zakazala

Izrael je u nedjelju pokrenuo novi val napada na Teheran, rekavši da mu je cilj dominirati nebom nakon što su snage Židovske države likvidirale iranskog vrhovnog vođu. U proteklih 24 sata, izraelski su zrakoplovi izveli napade kako bi otvorili "put do Teherana", a većina sustava zračne obrane u zapadnom i središnjem Iranu demontirana je.