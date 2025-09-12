Ministrica zdravstva o dugovima bolnica: Pacijenti neće osjetiti probleme

"Moja je obaveza da sve financijske probleme zdravstvenih ustanova razriješim, a da pacijenti to ne osjete. Ja bih poručila našim pacijentima da stvarno budu mirni”, naglasila je ministrica u Zaboku. Ne odgovorivši na pitanje koliko konkretno iznosi dug OB Zabok, naglasila je da pojedinačni dug nema nužno veze s time je li nešto dobiveno u prihodima ili nije.