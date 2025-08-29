Zbog ogromnog duga bolnica "dostupnost lijekova ozbiljno ugrožena"

Dug bolnica prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode na kraju srpnja premašio je 730 milijuna eura, izvijestila je u petak Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), upozorivši na ozbiljnost trenda rasta duga jer je dostupnost lijekova već ozbiljno ugrožena.
Oglas
Dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode na dan 31. srpnja dosegnuo je više od 730 milijuna eura, od čega je više od 550 milijuna eura dospjelih i neplaćenih obveza.
Samo u srpnju dug je na mjesečnoj razini, u odnosu na lipanj, porastao za više od 68 milijuna eura, što je gotovo dvostruko više od prosječnog mjesečnog rasta duga u prvoj polovici godine. "Trend takvog rasta duga je zabrinjavajući i neodrživ", priopćio je HUP.
Veledrogerije su iscrpile kreditne limite kod banaka i već sada upitna je sigurna i redovita opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima, dodaje se.
Posebno zabrinjavaju, navode u udruzi, izjave ravnatelja bolnica koji u medijima upozoravaju na financijsku neodrživost i na to da mnoge bolnice troše više na plaće od dozvoljenih limita pa nakon isplata zaposlenicima ostaje tek minimalan iznos za pokriće ostalih troškova.
"Već sada ozbiljno je ugrožena dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda pacijentima u hrvatskim bolnicama", ističe HUP.
Unatoč razgovorima s Ministarstvom zdravstva nije pronađeno rješenje, stoga veledrogerije apeliraju na Ministarstvo zdravstva i Vladu da hitno reagiraju intervencijom od minimalno 500 milijuna eura kako bi se odmah zaustavilo daljnje gomilanje duga, te osiguravanjem zakonom propisanih rokova plaćanja prema veledrogerijama, stoji u priopćenju HUP-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas