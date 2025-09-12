VIDEO / Kamera u šumi u Europi snimila prizor koji je zbunio čak i znanstvenike

Pexels

U šumi je kamera koja pripada poljskoj nevladinoj organizaciji SAVE Wildlife Conservation Fund zabilježila nešto izuzetno. Snimljeni su vukovi kako prelaze potok i potom skaču na obalu s druge strane. Dva vuka bila su potpuno crna, što je za ovu vrstu vrlo rijetka boja, budući da su vukovi u Europi uglavnom sivi, često s crvenkastim ili crnim nijansama.

Organizacija nije otkrila točnu lokaciju gdje su primijećeni crni vukovi. Joana Točidlovska, voditeljica i koordinatorica projekta, izjavila je da su vukovi vjerojatno naslijedili gen odgovoran za ovu neuobičajenu obojenost kroz križanje s domaćim psima. Takvi geni donose i prednosti i nedostatke: s jedne strane povećavaju otpornost na pseću kugu, ali s druge strane smanjuju plodnost i općenito preživljavanje, piše BBC Wildlife Magazine, a prenosi nova.rs.

"U nacionalnom parku Yellowstone u SAD-u, gdje svakih nekoliko godina dolazi do izbijanja pseće kuge, primjećuje se neuobičajeno velik broj crnih vukova“, rekla je ona. "Izvor zaraze vjerojatno je stoka koju je uzgojio čovjek – virus se mutirao i prenio na ljude i pse, a zatim i na pojedine populacije vukova“, dodala je.

Organizacija sada želi prikupiti izmet crnih vukova s tog područja i saznati više o podrijetlu njihova gena. U Poljskoj danas živi oko 1900 vukova, prisutni su u svim većim šumama i brojnim manjim predjelima. Najviše ih ima na sjeveru, istoku i zapadu zemlje, a manji broj i na jugoistoku.

"Dobro im ide, prilagođavaju se životu u blizini ljudi i nastoje nas izbjeći. U našim šumama ima dovoljno plijena, a uvjeti života za njih su u cjelini povoljni“, rekla je Točidlovska.