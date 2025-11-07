Ministrica zdravstva: Priželjkujem zdravstvo u kojem se do liječnika neće dolaziti preko veze

"Da ti za zdravstvenu uslugu ne treba poznanstvo. Na jako dobrom smo putu da to napravimo, kazala je Hrstić. Za to, dodala je, treba postići još dva koraka – akreditaciju zdravstvenih ustanova i kategorizaciju bolnica.”Moramo biti sigurni da pacijent koji ima koronarnu bolest, neovisno o tome živi li u Gospiću, Puli, Zagrebu ili na Lastovu, ima mogućnost jednako kvalitetne zdravstvene usluge. To ne znači da treba umanjiti neku bolnicu, jer status specijalne bolnice ne znači da je ta ustanova manje kvalitetna od KBC-a, već da je specijalizirana i pruža jednako kvalitetnu uslugu kao i KBC”, pojasnila je, prenosi Novi list.