"Ovo je demokratska država"
Anušić o prosvjedu Torcide: Ne možemo se ponašati kao što to rade Srbi u Srbiji
Za sutra je u Splitu najavljen prosvjed Torcide kojem su se pridružile i veteranske udruge. Razlog je odluka splitskog istražnog suca o pritvaranju trojice muškaraca koji su sudjelovali u incidentu na obilježavanju Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je i prosvjed i reakcije javnosti.
"Borili smo se za demokratsku državu"
"Rekao sam već ranije, svatko ima pravo boriti se za ono što smatra važnim. Borili smo se za demokratsku državu, za pravo svakoga - pa i pripadnika manjina - da slobodno izražavaju svoju kulturu, da je pokazuju, da njeguju svoje običaje i tradiciju. To je suština demokracije", rekao je Anušić, a prenosi Index.hr.
Dodao je kako i oni koji će prosvjedovati imaju pravo na javni izraz stava, sve dok to čine u granicama zakona i uz poštivanje drugih: "I za to smo se borili. Ovo je demokratska država i Torcida, kao i svi koji će biti na prosvjedu, imaju pravo iskazati svoje mišljenje o situaciji koja ih je potaknula. No, sve to mora biti mirno, dostojanstveno i s jasnim porukama. Tu ne vidim nikakav problem."
"Hrvatska ne smije voditi politiku zabrana"
Upitan o sadržaju poruka Torcide objavljenih uoči prosvjeda, a koje su upućene i vladi,, ministar je rekao da ih je djelomično pročitao, ali da će pričekati službene poruke s prosvjeda: "Pročitao sam ponešto, ali mislim da treba sačekati da Torcida jasno kaže koji je njihov cilj. Nakon toga će se moći razgovarati o porukama i motivima. U ovom trenutku ne bih špekulirao ni donosio zaključke."
Naglasio je kako incident u Splitu, tijekom kojega je prekinut kulturni program srpske nacionalne manjine, nema opravdanja: "Bez obzira radi li se o braniteljima, navijačima ili bilo kome drugome - Hrvatska ne smije voditi politiku zabrana i isključivosti. Ne smije se događati da kulturno-umjetničko društvo ima svoj događaj, a da im netko brani da ga održe. Hrvatska je demokratska država, članica Europske unije i NATO-a, i moramo biti svjesni da nas upravo te vrijednosti obvezuju na toleranciju i poštovanje različitosti."
Anušić je upozorio da Hrvatska ne smije upasti u zamku nacionalističkih reakcija koje podsjećaju na devedesete: "Ne možemo se ponašati kao što to rade Srbi u Srbiji. Ne možemo voditi politiku kakvu vodi Aleksandar Vučić, niti slijediti model ponašanja prema manjinama kakav imaju srpske stranke u Srbiji. Hrvatska je prošla taj put i mora biti iznad toga."
"U 90-ima smo se borili upravo protiv politike zabrana i pritisaka, i nema razloga da se sada vraćamo u to vrijeme. Hrvatska mora biti predvodnica demokratskih promjena i primjer u regiji - ne samo unutar svojih granica, nego i u odnosima prema susjedima. Trebamo djelovati afirmativno, uključivo i otvoreno", dodao je ministar.
"Zakon mora vrijediti jednako za sve"
Na pitanje zabrinjava li ga što je među privedenima i predsjednik mjesne organizacije HDZ-a u Splitu, Anušić je odgovorio da to ne mijenja njegov stav: "Ne zabrinjava me. Ono što su ti ljudi učinili i napravili sada je na policiji i pravosuđu. Postupci će ići svojim tijekom, bez obzira na to tko su i kojoj stranci pripadaju. Ljude ne treba dijeliti na članove HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke."
"Čovjek je to učinio ne zato što je u HDZ-u, nego zato što je mislio da tako treba postupiti. No zakon mora vrijediti jednako za sve, bez obzira na političku pripadnost. Ako su pogriješili - odgovarat će za to", rekao je Anušić.
"Poruke moraju biti mirne i dostojanstvene"
Ministar je na kraju ponovio da je Hrvatska država u kojoj svatko ima pravo na javni izraz, ali i obvezu da to pravo koristi odgovorno: "Prosvjed mora biti miran, civiliziran i dostojanstven. Svaka poruka koja se pošalje s tog okupljanja treba biti jasna i nenasilna. Demokracija se ne brani vikom ni prijetnjama, nego zrelim dijalogom."
