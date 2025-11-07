Anušić o prosvjedu Torcide: Ne možemo se ponašati kao što to rade Srbi u Srbiji

Dodao je kako i oni koji će prosvjedovati imaju pravo na javni izraz stava, sve dok to čine u granicama zakona i uz poštivanje drugih: "I za to smo se borili. Ovo je demokratska država i Torcida, kao i svi koji će biti na prosvjedu, imaju pravo iskazati svoje mišljenje o situaciji koja ih je potaknula. No, sve to mora biti mirno, dostojanstveno i s jasnim porukama. Tu ne vidim nikakav problem."