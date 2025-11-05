Dvije skupine braniteljskih mirovina: Jedne porasle za 75 eura, a druge za 36

Obiteljskih, naslijeđenih braniteljskih mirovina ima više od 15.300 te u prosjeku iznose 1.515 eura, što je 85 eura više nego prije usklađivanja. I u ovoj kategoriji ima najnižih mirovina koju prima 3.247 branitelja. One su prosječno 640 eura, a prije usklađivanja iznosile su 606 eura. Njihov prosječan staž je sedam godina i sedam mjeseci. Najmanje je starosnih prevedenih iz invalidskih, svega 2.310 a prosječnom mirovinom 867 eura, odnosno 815 eura prije usklađivanja. Njihov staž je u prosjeku 26 godina i tri mjeseca.