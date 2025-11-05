Dvije skupine braniteljskih mirovina: Jedne porasle za 75 eura, a druge za 36

Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje 139.334 braniteljskih mirovina. No, one se dijele u dvije kategorije. Tako 72.301 umirovljenih branitelja prima mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Druga skupina umirovljenih branitelja, njih 67.033, primaju mirovine prema općim propisima, ali su određene po braniteljskom zakonu. Prvima su mirovine rasle za 75 eura, a drugima za 36 eura.
Braniteljskih mirovina ima ukupno 139.334, pokazuju posljednji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). No, one se dijele u dvije kategorije pa je tako onih koji primaju mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (ZOHBDR) 72.301. Druga skupina branitelja su oni koji primaju mirovine po općim propisima, ali i po posebnim, te njih ima 67.033.
Najviše branitelja prima 1.955 eura mirovine
Prosječna mirovina za umirovljene branitelje prema ZOHBDR-u iznosi 1.319 eura. Prije usklađivanja njihove mirovine su u prosjeku iznosile 1.244 eura pa se radi o razlici od 75 eura. Prosjek njihovog staža je 18 godina i devet mjeseci. Najviše branitelja u ovoj skupini, njih 26.572, odnosno svaki treći, prima u prosjeku mirovinu od 1.955 eura. Velika većina mirovina prema ZOHBDR-u su invalidske, njih 51. 370, te one iznose 1.324 eura, a prije usklađivanja su iznosile 1.249 eura. Broj branitelja umirovljenih prema ZOHBDR-u, ali i onih prema općim propisima značajno je narasto u posljednjih pet godina, piše Mirovina.hr.
Obiteljskih, naslijeđenih braniteljskih mirovina ima više od 15.300 te u prosjeku iznose 1.515 eura, što je 85 eura više nego prije usklađivanja. I u ovoj kategoriji ima najnižih mirovina koju prima 3.247 branitelja. One su prosječno 640 eura, a prije usklađivanja iznosile su 606 eura. Njihov prosječan staž je sedam godina i sedam mjeseci. Najmanje je starosnih prevedenih iz invalidskih, svega 2.310 a prosječnom mirovinom 867 eura, odnosno 815 eura prije usklađivanja. Njihov staž je u prosjeku 26 godina i tri mjeseca.
Znatno niža primanja branitelja mimo ZOHBDR-a
Druga skupina umirovljenih branitelja koji primaju mirovinu iz rada prema općim propisima, ali određenu prema ZOHBDR-u, ima znatno niža primanja. Njih 67.033 prima prosječnu mirovinu od 631 eura, a u prosjeku imaju 30 godina i 10 mjeseci staža. Prije usklađivanja njihove su mirovine iznosile 595 eura pa se radi o razlici od 36 eura. Većina njihovih mirovina, 45.065, su starosne mirovine te sada u prosjeku iznose 669 eura. Njihov prosječan staž je gotovo 34 godine.
Obiteljskih, naslijeđenih braniteljskih mirovina u ovoj skupini ima nešto manje od 11.000, a u prosjeku iznose 508 eura, što znači da su se povećale za 30 eura nakon usklađivanja. Gotovo jednak broj je i invalidskih mirovina, koje u prosjeku iznose 597 eura, pa su sada za 35 eura veće nego što su bile prije usklađivanja.
