Ahmetović: U Omišlju ćemo platiti sate učiteljima u štrajku

SDP-ovka Mirela Ahmetović bila je gošća u N1 Studio uživo kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarala o političkim aktualnostima.

Suspendirani policajac Marko Smažil je na osječkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak.

Presudu je komentirala i Mirela Ahmetović: “Na takvu kaznu mogu gledati samo kao čovjek i kao političar, za mene ni jedna kazna nije dovoljno velika za takva djela koja se dokažu kao takva, da se mene pita bila bi to doživotna kazna zatvora, to je moje mišljenje kao čovjeka.”

“Učitelji su ostali zakinuti”

Učiteljica o štrajku: Nije trenutak za prijetnje jer to može izazvati još veći revolt

Dodala je da će ona i stranka inzistirati na uvođenju građanskog odgoja.

Osvrnula se i na štrajk djelatnika u obrazovanju i znanosti: “Rat brojkama je dimna zavjesa kojom Andrej Plenković želi učiniti ovaj problem manjim nego što je. Radi se o činjenici da su kod postupka povećanja plaća učitelji, savjest hrvatskog društva, ostali zakinuti, jer su njihove plaće povećane 14, 15 posto, dok su u javnim službama od 30 do 70 posto. Zanima me odgovor na pitanje od strane Plenkovića zbog čega je to tako, ali on neće odgovoriti na to jer je kukavica, i ovaj put kada ga se stavi pred zid i kada se traži konkretan odgovor.”

“Učitelji u Osnovnoj školi Omišalj u kojoj sam ja čelnica lokalne samouprave, jučer su štrajkali, šaljem podršku njima i svim učiteljima na području Hrvatske”, dodala je. Kazala je i da će im platiti sate u štrajku.

