midterms 2026.
Miro Kovač želi stvari promatrati "strukturalno", Pusić smatra da su izbori "početak političke katarze"
Miro Kovač i Vesna Pusić gostovali su kod naših Hanan Nanić i Hrvoja Krešića u N1 posebnoj emisiji o američkim međuizborima 2026.
"Očekujem da Donald Trump i republikanci više neće imati kontrolu u Zastupničkom domu, ali da možda zadrže kontrolu u Senatu, to ćemo vidjeti. I jedno i drugi je moguće", kazao je Miro Kovač pa nastavio.
"Ne bi bilo ništa čudno da izgube republikanci oba doma, to je inače pravilo, dvaput se to nije dogodilo nakon 2. svjetskog rata. Ali mene puno više zanima, i nas bi u Europi trebalo više zanimati što nakon toga, kako će se razvijati američka politička scena, što će to značiti za republikance."
"Trump je simptom"
Dodaje kako se mediji previše fokusiraju na Trumpovu retoriku, a ne govore dovoljno o široj slici.
"Previše se bavimo Trumpovom retorikom; svi europski, hrvatski i američki mediji o tome izvješćuju. Ali to treba gledati strukturalno. Slušao sam neki dan pametnog demokrata, savjetnika Billa Clintona. On je rekao da je Trump u biti samo simptom američkih problema, personifikacija onoga što se u SAD-u u posljednjih 30 ili 40 godina promijenilo: srednja klasa je osiromašila, tehnologije otišle prema istoku, društvene mreže, polarizacija...
Dakle, manje me zanima Trump i što će reći i hoće li nekoga napasti. Zanima me kako će se ta scena razvijati, koga će republikanci izbaciti kao kandidate, a koga demokrati. Hoće li doći do "smirivanja" političke scene ili do daljnjeg zaoštravanja?", pita se Kovač.
S druge strane, Vesna Pusić smatra da bi ovi izbori mogli označiti početak jedne velike političke promjene u samim Sjedinjenim Državama.
"Početak političke katarze"
"Čini mi se da bi ovi međuizbori mogli biti početak jedne političke katarze i promjene u SAD-u. Ova radikalizacija čiji je Trump simptom počela je mnogo ranije, rekla bih da se već 40 godina stvara i kao gruda snijega raste. S Trumpom je doživjela jednu karikaturalnu katarzu", kaže.
"Sada se već čini da i u Republikanskoj stranci postoji svijest da se tako dalje više ne može, da je Trump na neki način izmakao kontroli. Da se tu nešto mora promijeniti. I mislim da će se promijeniti", dodaje Pusić.
"Vidimo cijelu novu generaciju kandidata, među kojima su neki zbilja prvoklasni. Ne vidim neke naročito radikalne političke stavove, vidim radikalnost što se tiče direktnosti u izražavanju. Govore vrlo jasno koje su njihove pozicije i zašto, što misle o sadašnjoj administraciji. To donedavno niste mogli čuti u tako oštrim terminima. Mislim da je Amerika pred početkom jedne političke katarze, što je važno i dobro", kaže Vesna Pusić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare