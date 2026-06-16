pred Odborom za pravosuđe
Mirta Matić predstavila Izvješće o stanju sudbene vlasti. Grmoja je pitao o premijeru
Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u četvrtak je pred saborskim Odborom za pravosuđe predstavila Izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. te istaknula da je tijekom prošle godine nastavljen pad broja neriješenih sudskih predmeta.
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Prema podacima iz izvješća o stanju sudbene vlasti, na sudove je prošle godine pristiglo oko 1,14 milijuna predmeta, što je približno 11 posto manje nego godinu ranije. Istodobno je broj neriješenih predmeta smanjen oko 10 posto, na nešto više od 423 tisuće.
"Svi su sudovi tijekom 2025. riješili više predmeta negoli što su zaprimili u rad", izvijestila je Matić.
Matić: Posvetit ću se analizi uzroka dugotrajnosti postupaka
Matić je istaknula i da je lani dodatno smanjen broj predmeta starijih od 10 godina na općinskim i trgovačkim sudovima, ali je ocijenila da je potrebno dodatno ubrzati njihovo rješavanje kako bi se smanjila dugotrajnost sudskih postupaka.
Posebno je izdvojila trgovačke sudove, koji su nastavili skraćivati vrijeme potrebno za donošenje odluka, što je ocijenila rezultatom višegodišnjeg sustavnog nadzora i organizacijskih mjera.
Govoreći o radu Vrhovnog suda, podsjetila je da je lani uveden sustav javne objave sudskih odluka uz automatsku anonimizaciju, čime je povećana transparentnost rada sudova i dostupnost sudske prakse.
U osvrtu na kaznene postupke, Matić je ocijenila da oni i dalje traju predugo te značajno utječu na percepciju pravosuđa u javnosti. Najavila je da će se posvetiti analizi uzroka dugotrajnosti postupaka, pri čemu je upozorila na probleme u organizaciji rada pojedinih prvostupanjskih sudova i potrebu bolje koncentracije procesnih radnji.
Istaknula je i nepovoljnu dobnu strukturu sudaca, navodeći da je gotovo trećina sudaca u dobi između 60 i 70 godina, dok je broj mlađih sudaca i dalje malen.
Na upit HDZ-ova zastupnika Ante Babića o utjecaju kvalitete trgovačkog sudovanja na gospodarski razvoj, Matić je ocijenila da postoji prostor za dodatno ubrzavanje postupaka.
"Mislim da treba još skraćivati postupke posebno zbog investicija, mislim na drugostupanjske sudove, ali ti rokovi bi trebali biti predvidivi i na prvostupanjskim sudovima", rekla je predsjednica Vrhovnog suda.
Grmoja spočitnuo Matić: Išli ste premijeru uoči kandidature za predsjednicu Vrhovnog suda
Tijekom rasprave otvoreno je i pitanje percepcije neovisnosti pravosuđa.
Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) upitao je Matić je li svjesna da je njezin odlazak premijeru Andreju Plenkoviću uoči kandidature za predsjednicu Vrhovnog suda utjecao na percepciju neovisnosti sudbene vlasti.
Matić je odgovorila da je do susreta došlo prije njezina imenovanja na sadašnju dužnost. "Išla sam dok nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, sada sam imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu", kazala je.
Rasprava o stanju u pravosuđu nastavljena je i nakon izlaganja predsjednice Vrhovnog suda, a dio zastupnika prethodno je iznosio kritike na račun funkcioniranja pravosudnog sustava i učinkovitosti sudova.
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